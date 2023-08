Football – Kylian Mbappé réintégré au PSG, Neymar sur le départ La star des Bleus est visiblement partie pour rester à Paris. Quant à la vedette brésilienne, elle pourrait répondre favorablement aux sirènes saoudiennes. Simon Meier

L’histoire d’amour-haine entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain a connu un nouveau rebondissement ce week-end. Que leur réserve l’avenir? AFP/FRANCK FIFE

Le grand feuilleton du Paris Saint-Germain à la sauce qatarie ne manque ni de sel ni de piment. Surtout, il rebondit tous les jours, parfois plusieurs fois dans la même nuit. Le peu glorieux 0-0 enregistré samedi soir au Parc des Princes contre Lorient, à l’occasion de la reprise de la Ligue 1, a fini par passer presque inaperçu. Parce que dans le même temps se joue le destin des deux principales stars du club: Kylian Mbappé et Neymar.

Partiront, partiront pas? Le suspense n’a pas fini de faire rage, mais les dernières évolutions dessinent une tendance presque claire. Selon la photographie du moment, la vedette française, réintégrée au groupe parisien, pourrait bien rester. Et la star brésilienne, à laquelle l’Arabie saoudite fait les yeux doux, devrait partir.

«Discussions constructives»

Dans le cas de Kylian Mbappé, un tournant a visiblement eu lieu samedi. Exclu de l’équipe suite à son refus de prolonger son contrat au-delà de juin 2024 (ou de partir au Real dès cet été afin de garantir une rentrée financière au PSG), le buteur des Bleus avait entamé un bras-de-fer sans concession avec le club. Ça sentait l’impasse, mais une porte s’est ouverte.

Présent dans les tribunes du Parc pour le match contre Lorient, qu’il a suivi en compagnie de la nouvelle recrue parisienne Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé a officiellement été réintégré au groupe parisien dimanche. «Des discussions très constructives et positives ont été menées», a communiqué le club. Selon L'Équipe, elles devraient se poursuivre dans la journée au centre d’entraînement du PSG, en présence du joueur et du président Nasser al-Khelaïfi. Affaire à suivre de jour en jour, d’heure en heure.

L’autre dossier, celui de Neymar, avance aussi. Mais pas dans le même sens. D’après RMC Sports, le Brésilien a été informé mercredi par ses dirigeants qu’il n’entrait plus dans les plans du directeur sportif Luis Campos et de l’entraîneur Luis Enrique. Depuis, rumeurs et supputations pullulent. La dernière en date paraît sérieuse, très sérieuse même sur le plan économique – et comme rien d’autre ne semble compter...

Une affaire de chiffres

Non convoqué pour le match de samedi, officiellement en raison d’un «syndrome viral», le Brésilien aurait reçu une offre extrêmement alléchante de la part du club saoudien Al-Hilal. Dans un premier temps pas très chaud à l’idée de rejoindre le Moyen-Orient (il a aussi été question d’un retour à Barcelone, de Chelsea ou des Etats-Unis), le Brésilien envisagerait désormais cette perspective avec un certain intérêt.

Il ne reste «plus qu’à» se mettre d’accord sur les chiffres, à trouver le moyen de satisfaire tout le monde. Le PSG veut logiquement obtenir un max de sous en échange de sa star, qui compte encore quatre ans de contrat. Or, la dernière offre en date venue d’Arabie saoudite, située autour des 30 millions d’euros, ne répondait pas du tout aux attentes. Le feuilleton n’est de loin pas terminé.



