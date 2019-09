L’abondance de champignons fait aussi exploser les cas d’intoxication

Sur les réseaux sociaux comme au bistrot, nombreux sont les champignonneurs à faire état de leur récolte extraordinaire. Les cèpes de Bordeaux ont ouvert le bal à la mi-août en altitude, pour se généraliser dans les forêts depuis le Jura jusqu’aux Alpes. Elle est qualifiée d’exceptionnelle, tant par les amateurs que par les contrôleurs officiels. Mais ces derniers tirent la sonnette d’alarme. Selon les coins, la variété de champignons est telle que les risques d’empoisonnement sont bien réels.

Les cas d’intoxication correspondent bien souvent à l’apparition des champignons dans la nature. Au numéro d’urgence – le 145 –, on y est habitué. Mais cette année est particulière: alors que le gros de la saison des champignons n’en est qu’à ses débuts, le nombre de cas approche déjà le total d’années moins généreuses. «Depuis quelque temps, c’est de la folie, constate la doctoresse Katharina Schenk-Jäger, spécialiste auprès de Tox Info Suisse. On compte 459 intoxications ou suspicions d’intoxication fongique cette année, soit 192 de plus que l’an dernier à la même période. Et toutes les espèces de champignons sont concernées.» Heureusement, les empoisonnements graves sont rares jusque-là. «Les cas les plus fréquents sont de fausses intoxications, liées à l’ingestion de champignons comestibles mais mal cuisinés, ou altérés, ou simplement consommés en trop grande quantité.» Ils sont en effet peu digestes et les spécialistes préconisent vingt minutes de cuisson.

Après le cèpe, la variété

Reste que, cette année, on observe une variété foisonnante. «J’ai vu jusqu’à six espèces de bolets – des délicieux comme des vénéneux – sur une parcelle de 5 m2», témoigne Yves Pfund, contrôleur officiel dans les Alpes vaudoises. Ces temps, les cèpes commencent à céder le pas aux chanterelles et autres écailleux. Et l’ombre des champignons très toxiques n’est pas loin, d’autant que le risque de confusion est accentué lorsqu’ils sont très jeunes. L’ingestion de 40 grammes de la célèbre amanite phalloïde suffirait à emporter une vie si l’intoxication n’a pas été décelée à temps. Selon Tox Info Suisse, le cas ne s’est heureusement pas présenté dans le pays depuis dix ans.

Au Chalet-à-Gobet, Pierre-Alain Leresche a aussi trouvé une petite lépiote («Lepiota cristata»), classée comme mortelle.

L’abondance actuelle inquiète toutefois les spécialistes. Non seulement en raison de la diversité des champignons, mais également parce qu’elle attire de nombreux champignonneurs plus ou moins avertis. «J’ai vu des gens qui n’avaient jamais cueilli un bolet me montrer un sac plein de cèpes de Bordeaux», raconte le contrôleur lausannois Pierre-Alain Leresche. Il a déjà contrôlé plus de 100 récoltes ces trois dernières semaines et, bien souvent, son expertise se révèle salvatrice. «Jusque-là, je n’ai pas vu beaucoup de champignons très dangereux, mais énormément de spécimens susceptibles de provoquer des malaises», dit-il. Résultat: près de la moitié des sujets contrôlés ont fini à la poubelle, malgré les protestations. «Pourtant personne ne songerait à consommer une viande moisie ou pleine de vers», s’étonne le contrôleur.

Compte tenu des conditions actuelles, les contrôleurs invitent le public à leur rendre visite, d’autant que ce service est le plus souvent gratuit. «Il y a vraiment tout qui sort en même temps et, si les gens ne sont pas certains de leur récolte, ils doivent la faire contrôler», insiste Jean-Yves Ferréol, secrétaire de la VAPKO romande. Cette association suisse des organes officiels de contrôle des champignons recense sur son site la liste des contrôleurs, mais aussi énormément d’informations sur les champignons.