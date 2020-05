Trafic aérien – L'aéroport de Zurich table sur une reprise en juin La plateforme aéroportuaire zurichoise a mis en place d'importantes mesures sanitaires pour relancer ses activités suspendues à cause de la pandémie.

Le port du masque sera recommandé, sans toutefois être obligatoire KEYSTONE

L'aéroport de Zurich s'attend à une reprise du trafic aérien et passagers à partir de juin avec l'ouverture progressive des frontières. La plateforme aéroportuaire a mis en place d'importantes mesures sanitaire face à la pandémie de coronavirus.

Le transporteur Swiss et sa filiale de voyages de vacances Edelweiss vont renforcer «dans les semaines à venir» leurs capacités, et proposeront plus de 350 vols au départ de Zurich et Genève vers environ 70 destinations européennes, ont indiqué l'exploitant du tarmac zurichois, Flughafen Zurich, et la compagnie à croix blanche dans un communiqué. Les vols long-courrier doivent également être intensifiés.

L'aéroport de Zurich a élaboré un plan de protection global selon les prescriptions de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), avec notamment l'augmentation des cycles de nettoyage et de désinfection, l'installation de distributeurs de désinfectant et de parois en plexiglas.

Un comptoir sur deux

Le port du masque «recommandé» sans toutefois être «obligatoire», a souligné le communiqué. Des zones de débordement ont été créées aux postes de contrôle de sécurité, et le plus grand nombre de postes sera ouvert pour le contrôle des passeports.

A l'enregistrement, seul un comptoir sur deux est utilisé, tandis que l'embarquement sera échelonné.

Swiss a pour sa part souligné que «la contamination à bord par le coronavirus reste peu probable», les avions étant par ailleurs équipés de filtres à air spécifiques. La vente de produits hors taxes et la distribution de journaux ont dans l'immédiat été suspendues. Swiss recommande également aux passagers de porter un masque.

( ATS/NXP )