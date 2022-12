Avant-match

Petit rappel du parcours argentin jusqu'à cette demi-finale :

Phase de groupe

1-2 vs Arabie Saoudite (Messi sur pénalty)

2-0 vs Mexique (Messi et Fernandez)

2-0 vs Pologne (Mac Allister et Alvarez)

Huitième de finale

2-1 vs Australie (Messi et Alvarez)

Quart de finale

2-2 (4-3 tirs au but) vs Pays-Bas (Molina et Messi sur pénalty)