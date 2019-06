L’arrivée d’Eataly au Flon a du plomb dans l’aile

Eataly à Lausanne dès cette année. Telle était l’annonce de Mobimo, propriétaire du quartier du Flon, en janvier 2016. Oscar Farinetti, le patron et fondateur de l’enseigne internationale d’épicerie fine et de gastronomie italienne, confirmait dans la foulée une arrivée en Suisse pour 2019 dans une interview à la «Handelszeitung». Zurich était un deuxième lieu de possible implantation.

Mais au commencement de cet été, l’enthousiasme semble retombé. Au Flon, il se dit même parmi les commerçants et artisans locataires du quartier qu’Eataly aurait «renoncé» pour des raisons de «stratégie d’entreprise». L’enseigne née à Turin en 2007 n’a pas répondu à nos questions à ce sujet.

«Une entrée dans le marché suisse d’Eataly n’est actuellement pas prioritaire, vu les nombreuses ouvertures mondiales en cours»

Mobimo, qui préparait l’arrivée de la marque transalpine sur 3700 m2 dans les bâtiments surnommés les Jumeaux, nuance le propos. Et admet un ajournement: «Au vu du retard imposé par les oppositions à la rénovation des Jumeaux, M. Farinetti avait déclaré l’année dernière qu’une entrée dans le marché suisse de la marque Eataly – à Zurich et à Lausanne – n’est actuellement pas prioritaire, vu les nombreuses ouvertures mondiales en cours», déclare Marc Pointet, directeur de Mobimo en Suisse romande.

New York, Paris, Londres

L’annonce de l’arrivée d’Eataly en Suisse avait surpris certains observateurs du marché. Ces dernières années, l’enseigne, qui a ouvert 39 succursales en Italie et dans le monde après ses débuts turinois, a fortement investi dans de grandes métropoles comme New York, Séoul, Dubaï ou Tokyo. Elle a ouvert un temple de la gastronomie italienne à Paris, le 12 avril dernier, sur 4000 m2 dans le quartier du Marais, sous l’égide des Galeries Lafayette. Une autre inauguration est annoncée à Londres en 2020. La Suisse n’apparaît pas forcément comme une cible urgente dans le contexte d’une expansion aussi spectaculaire.

Nouveaux plans

La société propriétaire du Flon n’entend toutefois pas abandonner ses préparatifs en vue d’accueillir Eataly. Son premier projet de rénovation des bâtiments des Jumeaux, pour un investissement de 30 millions de francs, avait provoqué des réactions négatives en août 2017. L’Association pour un aménagement harmonieux de la vallée du Flon (APAHF), notamment, s’était opposée au plan présenté. Les planifications concernant tous les futurs locataires, l’enseigne italienne comprise, ont donc été bloquées. «De nouveaux plans vont être déposés dès septembre 2019, et nous serons alors en mesure de reprendre nos négociations avec les futurs locataires», assure Marc Pointet.

Le 13 juillet 2016, une société Eataly Suisse avait été créée, à Nyon. Elle était dirigée par Jérémy et Benjamin Abittan, des hommes d’affaires français domiciliés à La Côte. Ses buts se situaient dans les domaines de l’alimentation et des spiritueux. Interrogé à l’époque par la «Handelszeitung», le boss d’Eataly, Oscar Farinetti, n’avait pas voulu commenter ce partenariat. Le 22 mars 2018, la société s’est toutefois transformée en Heritage Management et a vu arriver Jonathan et Daniel Abittan, fondateur de GrandOptical. Le but est désormais «l’administration de toutes sociétés commerciales, financières, industrielles et immobilières», ce qui l’éloigne de la gastronomie.

«En raison de différents facteurs, la société Eataly a décidé de retarder son implantation en Suisse. Nous nous concentrons donc sur autre chose», déclare Jérémy Abittan. Il confirme toutefois que les discussions ne sont pas rompues. «Arriverons-nous à faire Eataly en Suisse?» demande-t-il. La question reste ouverte. (24 heures)