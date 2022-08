LOISIRS | Des billets gratuits pour l’avant-première – L'art du silence 24 heures vous offre des billets pour l'avant-première du film L'art du silence le 12 septembre 2022 à 20h au cinéma du Grütli à Lausanne en présence du réalisateur.

L'art du silence DR

Pendant plusieurs décennies, le mime Marcel Marceau fascine des générations entières de spectateurs avec son légendaire personnage BIP. Enfant de l’Holocauste, il rejoint la Résistance et fait passer des enfants juifs en Suisse en leur apprenant à s’exprimer uniquement par des gestes. Après la guerre, il est incapable de parler de ses expériences vécues et se perfectionne dans le mime.

Avec «L’art du silence», le réalisateur Maurizius Staerkle Drux montre de manière sensible comment la famille de Marcel Marceau, ses compagnons de route et la génération d’artistes actuels continuent de développer son héritage. Le réalisateur suisse, inspiré par un père sourd, dresse ainsi le portrait poétique d’un artiste d’exception qui a réussi à définir le langage, dans sa forme la plus noble, par le silence.

