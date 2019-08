L’Aston Martin de 007 va être vendue aux enchères

C’est un mythe de l’histoire des voitures utilisées par le cinéma qui va être vendu aux enchères par Sotheby's entre le 15 et le 17 août en Californie. En effet, l'Aston Martin DB5 de James Bond, a scellé le lien entre la marque et l'agent secret le plus célèbre du 7e art.

Le modèle a en effet été utilisé dans 11 volets de la saga notamment dans « GoldenEye » avec Pierce Brosnan ou encore «Spectre» avec Daniel Craig. Seuls 4 exemplaires de la DB5 existent dans le monde entier.

La voiture, qui sera vendue en Californie pour un prix estimé entre 4 et 6 millions de dollars, a servi au tournage de «Opération Tonnerre» (1965), selon Sotheby's. Cette DB5 n'a eu que trois propriétaires privés sur les 50 dernières années, dont 35 ans d’exposition dans le musée Smokey Mountain Car Museum, dans le Tennessee, aux Etats-Unis.

Rénovée en Suisse par Roos Engineering à Safenwil (AG) en 2012, elle contient encore 13 gadgets fonctionnels, dont un siège éjectable, une plaque d’immatriculation rotative, une mitrailleuse Browning de calibre 30, un téléphone dans la porte du conducteur pour communiquer avec le siège du MI6, des moyeux de roues télescopiques ou encore des fumigènes pour créer un nuage de fumée à l’arrière.