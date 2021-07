Tennis - Revivez le quart de finale de Viktorija Golubic

15h40

Voilà un grand merci à toutes et tous pour votre fidélité et à Viktorija Golubic pour son immense tournoi, elle qui intégrera le top 50 lundi. Un joli lot de consolation pour la Zurichoise. Vous retrouverez le résumé de cette rencontre dans votre rubrique sport dans quelques minutes. Bonne fin de journée et à demain mercredi pour le quart de finale de Roger Federer!