France – L'avocate et figure féministe Gisèle Halimi s’est éteinte Au lendemain de son 93e anniversaire, Gisèle Halimi, qui a voué sa vie à la cause des femmes, est décédée «dans la sérénité» à Paris.

Gisèle Halimi ici en 2003.

L'avocate et ancienne députée Gisèle Halimi, qui a consacré sa vie à la cause des femmes et au droit à l'avortement, est décédée mardi, au lendemain de son 93e anniversaire, a annoncé sa famille.

«Elle s'est éteinte dans la sérénité, à Paris», a déclaré à l'AFP l'un de ses trois fils, Emmanuel Faux, estimant que sa mère avait eu «une belle vie». Née en Tunisie en 1927, Gisèle Halimi avait fait de sa vie un combat pour le droit des femmes, marqué par la défense en 1972 d'une mineure ayant avorté après un viol, lors d'un procès qui a ouvert la voie à la légalisation de l'avortement en France.

( AFP/NXP )