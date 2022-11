Portrait de Sophie-Emilia Steinauer – L'avocate qui veut protéger les enfants des dangers d'internet La jeune femme prépare une thèse sur le cyberharcèlement. En espérant être à la hauteur de son père, grand professeur de droit qu’elle adorait. Marie Maurisse

Sophie-Emilia Steinauer, avocate lausannoise spécialisée en droit de la famille. CELLA FLORIAN

Dans son bureau austère de l’étude Bory, rue Saint-Pierre à Lausanne, son vernis à paillettes détonne. Au premier abord, Sophie-Emilia Steinauer doute que sa vie mérite un article. Et pourtant, elle a commencé comme un roman, puisqu’elle a vu le jour en juin 1985 dans un orphelinat de Bogotá, en Colombie. Sa mère biologique a accouché sans même voir le visage de son enfant, qu’elle n’allait pas élever. Trois semaines plus tard, Paul-Henri et Marie-Edith Steinauer reçoivent un télégramme où il est écrit «venez vite». Ils sautent dans un avion, adoptent le nourrisson et le ramènent à Fribourg, comme ils l’ont fait deux ans auparavant avec leur première fille.