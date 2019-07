L’énorme et hideux bidule des canards

Ils ont l’air si mignons quand on les croise sur les flots du Léman. Ne nous y fions pas. Les canards sont des canailles. Avec des mœurs sexuelles bien tordues. Tenez, à la saison des amours, quand d’autres déclament des poèmes pour épater leur dulcinée, les mâles plumés entrent en compétition pour se payer une partie de pattes en l’air, en jouant à celui qui a le plus grand zizi. Navrant. Et gigantesques, les zizis. Entre 20 et 30 cm. La palme, si l’on ose, revient à l’«érismature orné», un petit canard argentin, qui peut dégainer un engin de plus de 40 cm, soit aussi long que son propriétaire.

Et puis, la Nature a doté l’espèce de biroutes hideuses, en forme de tire-bouchons piquants. Notez, que le frifri des femelles est vrillé aussi, mais dans le sens inverse. Voyez la galère. Bref, quand Monsieur Gros Bidule a découragé ses concurrents, il chope la cane sans ménagement. Ni son consentement souvent. Chez les colverts, par exemple, un tiers des copulations, assure la Faculté, ne sont autres que des viols. Viols éclair, qui ne durent pas plus d’une demi-seconde. C’est toutefois une étreinte bien plus longue – septante-cinq minutes tout de même – à laquelle assiste un scientifique néerlandais un beau jour de 1995. Un coït entre mâles, dont l’un des deux est… mort. Ben oui: un cas de nécrophilie homosexuelle. On y songera avant de s’attendrir devant ces chers coincoins du lac.

(24 heures)