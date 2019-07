«L’homosexualité est une affaire entre soi et Dieu»

Pendre position pour soutenir le mariage pour tous. La chose n’a rien d’étonnant pour un élu local Vert. Mais Pascal Gemperli est bien plus que cela. Secrétaire général de l’Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM) et porte-parole de la Fédération des organisations islamiques de Suisse (FOIS), il a jeté un pavé dans la mare avec un message publié la semaine passée sur son blog personnel.

Vous avez décidé de vous engager publiquement en faveur du mariage pour tous. Pour quelles raisons?

J’y vois surtout un plaidoyer contre les discriminations. Il est clair que l’homosexualité n’est pas toujours tolérée par les religions, mais je pense qu’il ne faut pas aborder cette question sur le plan des dogmes. Sur mon blog, j’avance la théorie que l’État doit être le moins restrictif possible sur le plan des valeurs afin que tout le monde puisse vivre selon ses orientations et ses principes comme bon lui semble. Cela me paraît fondamental dans une société plurielle comme la nôtre.

C’est un signal que vous donnez en tant que porte-voix des musulmans vaudois?

J’ai pris position à titre personnel, et ce thème n’a pas été débattu au sein de l’UVAM ou de la FOIS. Si cela ouvre le débat, ce n’est pas plus mal, mais je n’engage pas ces fédérations. Cela dit, en tant que communauté minoritaire en Suisse, nous attirons souvent l’attention sur les discriminations que nous subissons. Nous ne pouvons pas dire «Donnez-moi mes droits» et ne pas les accorder aux autres. Nous avons tout intérêt à défendre ce principe de liberté maximale pour toutes et tous.

Droit des musulmans et droits LGBT, même combat?

Si l’on accepte la discrimination des uns, on accepte celle des autres. J’observe d’ailleurs que les personnes qui ont des positions homophobes sont aussi celles qui s’attaquent régulièrement aux musulmans. Ce sont toujours les mêmes cercles.

Et au sein des communautés musulmanes, quelles ont été les réactions?

Je n’ai pas eu beaucoup de retours, honnêtement. Je m’attends à ce que mes arguments fassent réagir sur le plan émotionnel, mais je pense qu’ils peuvent être compris sur le plan intellectuel.

Vous épinglez les «traditionalistes». Certains diront que l’on ne peut pas à la fois respecter les principes de l’islam et tolérer l’homosexualité. Que leur répondez-vous?

Que celui qui est sans péché jette la première pierre! Effectivement, pour une majorité, l’homosexualité est contraire au dogme, tout comme beaucoup d’autres comportements. Pour moi, cela reste une affaire entre la personne concernée et Dieu. L’islam prône le libre arbitre. Il faut laisser aux gens le choix de transgresser ou d’avoir leur propre interprétation des principes religieux.

L’homosexualité reste donc une transgression?

Dans l’islam majoritaire, l’homosexualité ne passe pas. Je pense que les avis sont assez clairs. Mais en définitive seul Dieu est omniscient et jugera le moment venu. Ce n’est pas à nous de juger les gens. Ce qui compte, c’est le respect de l’humain quels que soient ses convictions et son mode de vie.

Dans les faits, comment les musulmans gays sont-ils accueillis au sein de leur communauté aujourd’hui?

Je n’ai aucun exemple concret autour de moi, mais on peut dire sans autre que l’accueil est plutôt froid, ce que je regrette.

Vous êtes père de famille. Quelle serait votre réaction si vos enfants étaient homosexuels?

J’ai quatre filles et je les soutiendrai quels que soient leurs orientations et leurs choix dans la vie. Qu’elles soient homosexuelles ne changerait rien à l’amour que j’ai pour elles.

Si c’était le cas, espérez-vous qu’elles pourraient être accueillies à la mosquée?

Oui, je l’espère. Je vois mal un imam renvoyer une personne qui l’approcherait pour parler de son homosexualité. Il ne tiendrait pas son rôle, qui est d’accueillir tout le monde. Mais il ne faut pas non plus diaboliser les mosquées sur ce thème. On parle beaucoup de mosquées inclusives. Je crois que les musulmans homosexuels n’ont pas attendu leur émergence pour aller à la mosquée, sans forcément exprimer haut et fort leur orientation. Faire son coming out est un pas délicat, mais le manque d’acceptation de l’homosexualité dans la société ne concerne de loin pas que les mosquées. (24 heures)