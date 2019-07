L'horoscope de votre été 2019

Si certaines dates se chevauchent, c’est parce que le début et la fin de chaque signe du zodiaque changent selon l’année de naissance, à un ou deux jours près, jamais plus.

Bélier

1er décan (du 21 au 31 mars)

D’ici au 19 juillet, vous ferez carton plein. Ce sera vous devant et les autres derrière. Décidez de tout, prenez vos désirs pour des réalités et profitez aussi pleinement des bons côtés de la vie, le ciel vous l’aura permis! Fin juillet-début août et entre le 12 et le 19 août, ambiance idéale pour des vacances comme vous les aimez: loisirs, plaisirs, séduction, festivités… euphorie partagée au menu de l’été, journées ultra-connectées, compagnie de folie.

Côté cœur: Entre le 4 et le 13 juillet, ambiance pas vraiment envie. On vous sentira craintif, sur la défensive. Toutefois, entre le 5 et le 15 août, cette personne-là est aussi loyale que géniale, ça risque d’être royal…

2e décan (du 1er au 10 avril)

D’ici le 17 juillet, on prévoit quelques nuages dans votre ciel estival. Tout ne se passe pas à merveille sous le soleil. Oui, mais entre le 18 juillet et le 5 août, tournez le dos à la guigne! Vous aurez la gagne! Voilà notre Bélier affranchi et audacieux. Prenez le large, soyez paré pour l’évasion ou cultivez simplement de nouvelles passions! Bourrasque de succès et/ou itinéraire tout tracé pour vacances de rêve. Entre le 18 et le 25 août, talent plus charisme feront toute la différence. Vous mettrez n’importe qui dans votre poche.

Côté cœur: Entre le 12 et le 21 juillet, éloignement, séparation ou incompréhensions… mais, eurêka! des émotions à vous couper le souffle vous guettent entre le 5 et le 15 août!

3e décan (du 11 au 20 avril)

Entre le 20 juillet et le 11 août, seriez-vous victime directe ou collatérale des idiots et des méchants? Gardez toujours un peu d’autonomie pour éviter cancans et commérages, vous échapperez aux couacs. Et puis, passez au dessus de tout ça, car entre le 3 et le 20 août, pleins feux sur vos projets estivaux! Vacances plan-plan à bannir, vous voudrez plus d’adrénaline. Optez pour le sport, la fête et l’action (la meilleure des combinaisons).

Côté cœur: entre le 20 et le 28 juillet, on craint un mini-drame psychologique. Mais de quoi avez-vous peur? On empiète sur votre territoire? En tout cas, vous aurez brillamment le dessus entre le 14 et le 22 août. La personne qui fait battre votre coeur est magnifique et vous lance des fleurs à toute heure. Casting idéal!

Taureau

1er décan (du 21 au 30 avril)

Votre été risque d’être souvent sous pression, avec un dynamisme explosif, une nervosité déconcertante et quelques envies de tout envoyer balader. Dénichez vite quelques vraies plages de farniente et tempérez, tempérez, tempérez! La meilleure période pour ça: après le 19 août. A ce moment-là, un petit côté pionnière prendra joliment le relais. Vous pourriez vous réinventer avec talent et efficacité. Rompre avec la routine et rencontrer le succès en prime? Pas mal, ça!

Côté cœur: Entre le 4 et le 13 juillet, retrouvez le droit (et l’envie) d’aimer en toute liberté. Entre le 28 juillet et le 6 août, ne remettez pas tout en cause pour des feux de Bengale et des coups de déraison! Après le 21 août, c’est reparti et… peut-être pour la vie!

2e décan (du 1er au 10 mai)

D’ici le 16 juillet, comptez sur des moments précieux à partager avec ceux que vous aimez. Faites également tout à petites doses et profitez-en bien, car entre le 18 juillet et le 5 août, vous n’arrêterez plus de vociférer, de secouer le cocotier et de rouler des mécaniques. Le budget fait de la voltige, les appétits sont débridés et les grosses fatigues seront évidemment de la partie. Entre le 19 et le 25 août, vous ne trouverez pas mieux que quelques petites crises théâtrales pour vous faire entendre.

Côté cœur: Du 12 au 21 juillet, accordez-vous un peu de chabadabada. Romance rime si bien avec vacances… mais entre le 5 et le 15 août: que celui ou celle qui fait battre votre coeur soit loyal et rien n’ira mal (mais à la moindre bavure, attention à la déconfiture…)!

3e décan (du 11 au 21 mai)

Un périmètre de sécurité, c’est fait pour rassurer. Du 20 juillet au 2 août, le vôtre sera la famille. Construisez votre bulle de bonheur estivale, ne partez que joliment accompagné, soyez disponible, détendue et même sentimental. Votre ciel donnera un coup de pouce pour que vous trouviez la vie belle et douce… mais entre le 3 et le 25 août, tout basculera dans l’excès! Ça ne plaît pas à tout le monde? Tant pis! De toute façon, vous vous battrez pour avoir le dernier mot et tout régenter. Le danger? Les passages en force et devoir dire ciao à la tranquillité.

Côté cœur: Entre le 20 et le 29 juillet, ce sera vous, sans fard, sensible, vrai… soyez heureux et évadez-vous en duo! Toutefois, entre le 14 et le 21 août, votre profil sera plutôt sauvage.

Gémeaux

1er décan (du 21 au 30 mai)

L’été démarre en fanfare (votre période collector: juillet et début août). Jouez les boute-en-train, soyez le capitaine du bateau, mettez le feu partout, vous aurez pour cela de sérieux atouts! Fiestas, jeux de plage, apéros et vous… brillant de tous vos feux et n’en manquant pas une miette. Toutefois, après le 18 août, mauvaise pioche planétaire. On aura la version trop speed du Gémeaux (quand il en a plein le dos). Mauvaise gestion de l’intendance? Entouré de bras cassés? Ça chipote, ça chicane, c’est usant nerveusement.

Côté cœur: Vous vous sentez irrésistible (d’ici le 6 août)? Youpi! C’est la meilleure façon de ne pas rater votre cible. Après le 22 août, l'objet de votre désir se comporte comme un boulet. Où est la sortie de secours?

2e décan (du 31 mai au 10 juin)

Du 19 juillet au 5 août, faites le plein de super! Cette période estivale promet dynamisme, enthousiasme, sport, aventures, performances… un rythme trépidant, des activités passionnantes, une sensualité débordante… croquez la vie à pleines dents et n’oubliez pas de faire de petites folies! Entre le 19 et le 25 août, vous serez accro à la joie de vivre, aurez la gagne et sûrement un sacré fan-club.

Côté cœur: Globalement et jusqu’au 6 août, vous aurez les bons tuyaux pour rendre accro votre moitié. Il y en a au moins une qui en prendra plein les mirettes. Et pas n’importe qui: elle a tout pour elle et c’est vous qu’elle choisit. Après le 6 août, ne faites pas trop de plans sur la comète.

3e décan (du 10 au 21 juin)

Service minimum de planètes en juillet. Faites-en ce qu’il vous plaît! Entre le 3 et le 20 août: tout, pourvu que ça bouge! Les vacances sont lancées à plein régime. Optez pour le sport, zappez les temps morts et canalisez à bon escient cette énergie qui vous donnera des ailes! Jouez les boute-en-train et comptez aussi sur un bon mix de glam et de sensualité. Entre le 24 et le 30 août, on retrouve notre Gémeaux en version leader d’opinion. N’ayez surtout pas le triomphe modeste!

Côté cœur: Entre le 3 et le 14 août, réveillez la personne caliente qui sommeille en vous! Entre le 14 et le 23 août, votre flirt ou conjoint aura toutes les qualités ! Bref, le choix du roi…

Cancer

1er décan (du 22 juin au 1er juillet)

Durant la 1re quinzaine de juillet, soyez plus libre et prenez les chemins de traverse: L’été est fait pour se laisser surprendre. Vivez donc cette période avec l’émerveillement d’un enfant! Après le 18 août, investissez-vous dans un projet audacieux, un nouveau chantier de vie captivant! Ce sera original et fiable à la fois. A vous de négocier efficacement le virage.

Côté cœur: Provoquer la rencontre, ça peut être marrant; sortir des vieux schémas, c’est plus que sympa. Bref, du 4 au 13 juillet, ça pourrait être magique et surprenant à la fois. Profitez bien de cette parenthèse enchantée! Après le 21 août, le bonheur prend de l’ampleur et on joue les prolongations sur un p’tit air de passion.

2e décan (du 2 au 11 juillet)

D’ici au 20 juillet, la tendance est au bof. C’est reporté, ça tombe à l’eau ou ça fait bobo… on craint quelques impondérables agaçants pour une période mi-figue, mi raisin. Tirez donc parti d’une situation (au départ fâcheuse) en la rendant fructueuse, dénichez une façon de trouver du plaisir dans certaines corvées! Si Neptune joue bien son rôle, il y a toujours de l’espoir quelque part. Après ça, service minimum de planètes. Prenez donc un grand bol d’oxygène ou mettez-vous en mode dilettante! Toutefois, zappez les prises de tête!

Côté cœur: Trop de mélancolie nuit (entre le 12 et le 21 juillet). Détachez-vous, libérez-vous! C’est comme ça que vous tiendrez le bon bout… et que vous provoquerez peut-être l’éclaircie, l’arc-en-ciel que vous n’attendiez plus.

3e décan (du 12 au 22 juillet)

Entre le 20 juillet et le 11 août, on craint des vacances parasitées (surtout si elles sont en famille). Trop d’embrouilles, pas mal d’inquiétudes, des rendez-vous manqués, des trains annulés, des mauvaises langues intrusives. Pour ne pas vous tromper, organisez bien à l’avance, ne vous créez pas de trop de dépendances et/ou faites le tri entre vrais et faux amis!

Côté cœur: Du 19 au 28 juillet, phase de doute ou d’hésitations. Relativisez, parce que c’est bête de dramatiser en été. Petit conseil futé: même si vous êtes très tenté, blacklistez les complications!

Lion

1er décan (du 23 juillet au 1er août)

Météo astrale agitée, été mouvementé (surtout en juillet), tranquillité non assurée. Votre boussole s’affolera vite (en même temps que votre biorythme…). Vous forcez la dose, vous vous énervez en boucle. Gare au roulis et prière de ne pas trop réagir à chaud! Entre le 12 et le 20 août, ils auront tous décidé de vous voler la vedette ou quoi? Ça ne va pas se passer comme ça et certains vont en prendre pour leur grade.

Côté cœur: Houle sentimentale au programme (surtout jusqu’au 19 juillet et entre le 28 juillet et le 6 août). Vos émotions risquent d’être explosives. Et si vous étiez un peu trop tire-au-flanc, on pourrait même vous laisser en plan.

2e décan (du 2 au 11 août)

Du 18 juillet au 5 août, période exceptionnelle, été sensationnel, expériences sensorielles. Bref, on vous promet une baraka insolente. Quand les rêves se transforment en réalité, c’est que vous avez le soutien de Mars et Jupiter en plein été. Défendez vos projets de vacances inédites, partez à l’aventure ou concoctez-vous de petits week-ends fabuleux! Punch, évasion, passion… les ingrédients d’une saison à vivre à fond l’émotion. Entre le 19 et le 25 août, potentiel de rencontres épatantes. Vos désirs d’ailleurs pourraient aussi être comblés.

Côté cœur: Entre le 18 juillet et le 5 août et entre le 5 et le 15 août, le ciel a juré de vous rendre crazy in love. Ces planètes-là ne parlent que d’explosion sensuelle ou d’une rencontre grandiose…

3e décan (du 12 au 22 août)

Entre le 3 et le 21 août, soyez sur tous les fronts: shopping, sport et loisirs! On rajoute du plaisir et tout baigne. On se dépense et on dépense. Mars en Lion est comme ça: quand on aime, on ne compte pas… alors bougez, dansez, fêtez! Cette planète généreuse vous concocte un show estival qui promet d’être pas mal. Des vacances seulement comme VOUS les aimez. Objectif: ne jamais s’ennuyer. Entre le 24 et le 30 août, on parle de rencontres ou de déplacements haut de gamme.

Côté cœur: Vous désiriez happer le vibrant plaisir d’aimer? Vous trouvez la pépite et votre cœur palpite? Ce sera entre le 14 et le 23 août. Un zeste d’assurance, un soupçon d’audace et voilà que ça se passe… très bien!

Vierge

1er décan (du 23 août au 1er septembre)

Entre le 4 et le 13 juillet, retenez qu’itinéraire improvisé vaut mieux que parcours balisé. Eh oui, c’est l’été… on vous prévoit un courant d’air frais aussi plaisant qu’excitant. C’est bon de survoler les changements de décor et de compagnie en se laissant porter. Après le 18 août, période charnière importante. Un changement doit prendre tournure: s’installer ailleurs, envisager de travailler autrement. Vous mettrez tout votre cœur pour réussir ce virage.

Côté cœur: Entre le 4 et le 13 juillet, l’amour pourrait bien vous faire changer de planète, décoller de la réalité… laissez le charme agir. Après le 21 août, la personne qui occupe vos pensées tient diablement ses promesses, unissez vos forces!

2e décan (du 2 au 11 septembre)

D’ici le 20 juillet, optez pour le mode slow life. On prend le temps pour tout et ça fait un bien fou. L’été, c’est mieux avec la tête reposée. Un bol d’oxygène, une bouffée d’air pur ou simplement un gros plein de zen attitude. Par la suite, on vous conseille de partir avec des garde-fous (ça peut toujours servir…). Quand le désaccord Jupiter-Neptune mène la danse estivale, ne jamais donner le Bon Dieu sans confession et se souvenir que s’emballer n’est pas (bien) jouer.

Côté cœur: Entre le 12 et le 21 juillet, le romantisme est de mise. Vous le suivez les yeux fermés (et main dans la main). Après cette date, gare aux mirages de l’amour!

3e décan (du 12 au 23 septembre)

Entre le 20 juillet et le 12 août, ça va, ça vient… de l’animation mais pas de vagues. On arrête le temps et on passe seulement de bons moments. La règle de cette période estivale très vie de clan? S’intégrer, s’adapter et vibrer à l’unisson d’un groupe de gens que l’on connaît bien. Harmonie au sommet, échanges bienfaisants, contacts enrichissants. Votre petite tribu sera un rempart contre les nuisibles et la faune estivale.

Côté cœur: Entre le 20 et le 29 juillet, ce sera ensemble sinon rien! Frénésie de cocooning espérée. On chouchoute son conjoint ou on se rapproche d’un gentil flirt. Prenez les câlins comme premiers passe-temps!

Balance

1er décan (du 23 sept. au 3 octobre)

D’ici le 20 juillet, conjuguez plaisir, sports et esprit d’initiative! La très enthousiaste et pêchue planète Mars en Lion décuplera vos ardeurs et vous aurez toujours un coup d’avance s’il s’agit de fêter, de jouer, de relever un défi ou de prendre les commandes. Des vacances trépidantes ou un projet pro d’envergure? Du 28 juillet au 4 août et du 12 au 20 août, le ciel fera votre autopromo. Voilà qui promet un mix de séduction et de divertissements. Mettez-vous en mode récréation et vous aurez des fans à la pelle.

Côté cœur: Du 4 au 13 juillet, vous passerez en mode chouineur et capricieux, mais du 28 juillet au 6 août, ce sera plutôt séduction toutes voiles dehors… et qu’est-ce que ça mord! Demandez la lune, on vous la décrochera à coup sûr.

2e décan (du 4 au 13 octobre)

Votre maillon faible de l’été? La 1re quinzaine de juillet. Baisse de régime, projets en stand-by, fâcheux contretemps, problèmes de budget... Bref, ça laisse à désirer. Toutefois, entre le 18 juillet et le 5 août, tous les feux passent au vert. Superbonus de planètes pour les succès et les fêtes, conditions astrales idéales pour vacances géniales! Entre le 19 et le 25 août, ce sera pas mal non plus pour partager le meilleur avec les meilleurs… ou faire de belles rencontres dans un très agréable ailleurs.

Côté cœur: Entre le 12 et le 21 juillet, il vous échappe, votre conjoint vous snobe ou passe à la trappe… mais hot spot entre le 5 et le 15 août. Il remonte sa cote en fanfare. «Enfin quelqu'un à la hauteur!» pourrez-vous vous écrier. Ce ciel-là sera un visa pour l’Amour.

3e décan (du 14 au 23 octobre)

Entre le 20 juillet et le 3 août, on prévoit plein de petits bugs dans la communication et/ou dans l’organisation. Attention aux méchants potins, aux vieux contentieux familiaux, aux avions qui décollent sans vous! Ne cédez pas à la critique, laissez les mauvaises langues se fatiguer et prévoyez quelques plans B! Changement radical de style entre le 3 et le 21 août. Vous occuperez le terrain avec un charisme épatant, organiserez tout haut la main, remporterez l’adhésion de tous.

Côté cœur: Du 20 au 29 juillet, vous n’en finirez pas de ressasser. Gérez mieux vos angoisses (en faisant par exemple de meilleurs choix). Toutefois, entre le 14 et le 23 août, votre partenaire vous en mettra plein les yeux et méritera au moins un piédestal. Y a pas photo, c’est bien lui, le bon!

Scorpion

1er décan (du 23 oct. au 2 novembre)

D’ici le 19 juillet, rythme infernal, été sous pression. Evitez de voir rouge à tout bout de champ, ne poussez pas le bouchon trop loin. Du 24 juillet au 3 août et du 12 au 19 août: si on vous dit amen à tout, ça pourra le faire. Dans le cas contraire, risque de recadrages sévères. Programme tellement plus productif après le 19 août: découvrir, apprendre et expérimenter. Des vacances intelligentes et curieuses ou (déjà) une rentrée parfaitement gérée.

Côté cœur: Du 4 au 13 juillet, zoomez sur votre cher et tendre! Vivre d’amour et d’eau fraîche? oui, oui, oui! Toutefois, du 28 juillet au 6 août, vous jouerez au yoyo avec votre partenaire. Après le 21 août, resserrez les boulons de la meilleure des façons!

2e décan (du 3 au 12 novembre)

Envie de planer au-dessus des réalités, de ne voir que le bon côté des choses? Un peu de slow life, ça vous dit? Le ciel du 1er au 18 juillet vous le permet. Votre rythme sera le bon pour des journées créatives et/ou récréatives. Toutefois, du 18 juillet au 5 août, notre Scorpion ne saura plus raison garder. Une période consacrée aux envies d’éclate et à vos désirs de tout exagérer. Pourvu que vous n’ayez pas de comptes à rendre!

Côté cœur: Du 12 au 21 juillet, vous faites fondre l'élu, il est baba… roucoulades à volonté pour Scorpion enamouré. Toutefois, du 22 juillet au 15 août, ce sera: «Mon plaisir d’abord!» L’orgueil risque d’être chatouilleux et la fierté quelquefois déplacée.

3e décan (du 13 au 22 novembre)

Une pause zen en famille, une pause douceur à la campagne? C’est pour la période du 20 juillet au 2 août. Lever le pied en été, c’est sacré et les planètes en Cancer font de vous une experte dans l’art de la détente. Changement d’ambiance du 3 au 21 août: l’été sera tout à coup fait pour vous lâcher… mais n’y allez quand même pas trop fort. Vous verrez plus grand que vos petits moyens et vous ne vous arrêterez pas en si bon chemin. Après le 24 août, vous serez aux commandes. Ceux qui auront du mal à vous suivre l’apprendront à leurs dépens.

Côté cœur: Du 20 au 29 juillet, l’été battra son plein… de câlins. Cocooner ou roucouler, c’est tout! Toutefois, entre le 3 et le 22 août, vous sortirez vos griffes trop souvent. La planète opposée va devoir faire gloups…

Sagittaire

1er décan (du 23 novembre au 2 décembre)

Entrain, passion, animation, marge de manœuvre XXL pour ce début d’été ( jusqu’au 19 juillet). Ça vous donnera des ailes. Commencez une ola pour voir qui vous suivra! Du 24 juillet au 4 août, lancez des invitations, créez l’animation, captez l’attention, vous susciterez l’admiration. Quel show! En revanche, après le 18 août, ce sera contraignant et/ou épuisant. Déjà dans le jus? En tout cas, vous aurez les nerfs en boule.

Côté cœur: Jusqu’au 19 juillet et du 28 juillet au 6 août, vous faire désirer? Un jeu d’enfant! Vous serez irrésistible et sollicité, mais il y en aura au moins une personne qui sera totalement conquise. Après le 21 août, vous serez plutôt en mode donneur de leçons. Moins glamour.

2e décan (du 3 au 12 décembre)

Du 17 juillet au 5 août, période red carpet (traduisez: super bonus de planètes). N’hésitez pas à vous lancer dans une belle aventure (destination de rêve, tournant professionnel important ou projet prometteur). Notre femme Sagittaire se transforme en globe-trotter ou en compétitrice effrénée. Du 5 au 15 août et du 19 au 25 août, y aura du beau monde et de la joie dans ce ciel-là. Des succès, des invitations huppées, des fêtes stylées. Pour vous, la faune estivale sera royale.

Côté cœur: Entre le 5 et le 15 août, Cupidon n’aura d’yeux que pour vous. On tombe in love, on se rabiboche, on met quelqu'un plus ultra à ses pieds… émotions XXL assurées, souvenirs inoubliables à la clé!

3e décan (du 13 au 22 décembre)

Zoom sur le mois d’août! Du 3 au 21 août, élargissez la liste de vos envies, faites-vous plaisir sans rougir! Sport et gastronomie, luxe, confort et réconfort… choisissez plutôt des vacances sportives, créez l’ambiance, défoulez-vous! Golf, natation, randonnées, soirées animées, la page festive est ouverte, option loisirs à volonté (de jour comme de nuit). Vous gérerez toutes les situations haut la main et vos proches en profiteront allègrement.

Côté cœur: Entre le 14 et le 23 août, l’oiseau rare sera là, à votre portée. Ce ne sera pas n’importe qui. C’est vraiment sympa de ferrer (ou d’avoir ferré) une personne au-dessus de la mêlée. Foncez!

Capricorne

1er décan (du 22 décembre au 1er janvier)

Entre le 4 et le 13 juillet, ambiance mollassonne, humeurs chagrines ou capricieuses. Vous serez en mode service minimum et la bonne volonté pourra passer à la trappe. Après le 18 août, les nouvelles règles font aussi de bonnes bases et c’est ce que vous souffleront les planètes en Vierge (bien associées à Uranus). Nouveaux projets, nouveaux repères, nouvelle donne… bien préparés, merveilleusement anticipés. L’enjeu est de taille et il vaudra bien tout ce travail!

Côté cœur: Entre le 4 et le 13 juillet, vous voilà boudeuse ou obsédée par de petites rancœurs. Hot spot après le 21 août. Vous aurez droit au bonheur si vous bravez un peu les conventions. Projets amoureux sans modération.

2e décan (du 2 au 11 janvier)

Batterie faible, cœur blessé, moral en berne ou embarras familiaux à gérer. Ce sera couci-couça jusqu’au 20 juillet (parce que les planètes en Cancer auront Saturne dans le collimateur). Ça vous fera surtout ronchonner (et ronchonner en plein été, c’est pas le pied). Envie d’une cure détox, objectif: chasser les mauvaises ondes, oublier ce qui fâche, se refaire une santé. La neutralité astrale pourrait vous l’accorder après le 20 juillet. Vous aurez droit à un ciel plus léger (pas forcément passionnant, mais sûrement moins ingrat…).

Côté cœur: Mauvais casting planétaire entre le 12 et le 21 juillet. C’est pas la joie, c’est bof ou ça bugue en boucle. Bref, ce ne sera pas la panacée, mais ça ne devrait pas durer.

3e décan (du 12 au 20 janvier)

On signale surtout une période un peu délicate (entre le 19 juillet et le 12 août), côté relationnel. Imbroglios, embrouilles familiales à répétition, mauvaises langues ou trouble-fêtes? Vous vous direz parfois: «Faut pas abuser…» Des difficultés à supporter cela et/ou des faiblesses, côté organisation? Ne vous trompez ni de compagnie ni de destination, et si vous vous sentez vampirisée (même en plein été), prenez vos distances ou apprenez à dire non!

Côté cœur: La période du 20 au 29 juillet saura vous vacciner contre les complications et autres tentations. Si une histoire passée revient d’actualité, courage: fuyez!

Verseau

1er décan (du 21 au 30 janvier)

En juillet, début août et entre le 12 et le 20 août, atmosphère un peu orageuse, imprévus déconcertants, événements à contre-courant… drapeau rouge ou zone de turbulences (comme vous préférez). Quant au sens de l’adaptation: néant; la volonté de compromis: nenni; la modération: hors sujet. Pour éviter le scénario catastrophe, mettez-vous quelquefois en mode off.

Côté cœur: Cet été (surtout jusqu’au 5 août), vous serez globalement en période d’instabilité. Les bobos de l’ego vous feront quelquefois fulminer. Ça promet quelques parenthèses incendiaires et même si l'autre ne le sait pas encore, il est potentiellement sur un siège éjectable.

2e décan (du 31 janvier au 9 février)

Entre le 19 juillet et le 5 août, vous serez à l’abri du raisonnable, aurez des fourmis plein les pieds, du bling-bling plein la tête et n’en ferez qu’à la vôtre (en imposant votre programme estival à tout le monde). Faites donc le plein d’excès, de dépenses et de folies puisque vous en avez besoin, mais n’essayez pas de tout contrôler, vous n’y arriveriez pas…

Côté cœur: Le duo peut se transformer en duel de temps en temps (surtout entre le 19 juillet et le 15 août). Battle d’egos et compagnie… pourquoi? Surtout parce que la jalousie est un vilain défaut.

3e décan (du 10 au 19 février)

La liberté se savoure et entre le 3 et le 21 août, vous aurez justement des envies (non camouflées) de vous lâcher, de dépasser certaines limites, de dilapider votre budget, de jouer avec le feu ou de vivre tout simplement à 200 à l’heure. Vive les petites folies pour un été en prise avec les excès. Ruinez-vous pour réaliser vos rêves les plus fous ou jouez les noctambules invétérées, puisque c’est de ça dont vous avez besoin! A force d’en vouloir trop, on néglige parfois l’essentiel et c’est peut-être ce que vous rappellera votre ciel…

Côté cœur: Tout tournera un peu à l’envers et vos envies ne trouveront plus leurs limites. Ne prenez pas constamment vos désirs pour des réalités!

Poissons

1er décan (du 19 au 28 février)

Entre le 4 et le 13 juillet, pourquoi trop planifier quand l’imprévu ou l’improvisation peuvent être tellement grisants? Décrochez, goûtez à l’insouciance (sans vous préoccuper de ce que d’autres en pensent) et vive les changements de programme. Toutefois, après le 18 août, la râleuse de service, ce sera bien vous et ça va être leur fête. Zut alors! Ça sentira déjà la rentrée à plein nez. Panique dans l’organisation? Dieu que c’est compliqué de se remettre au boulot...

Côté cœur: Entre le 4 et le 13 juillet, vive les Poissons décomplexés! On improvise et ça crée la surprise; c’est tout nouveau mais c’est aussi tout beau. En revanche, après le 21 août, retour aux réalités un peu désabusé. L'autre vous agace à plein temps. Gare aux guéguerres!

2e décan (du 1er au 10 mars)

La période du 3 au 20 juillet serait idéale pour mettre les voiles et laisser les soucis loin derrière… mais aussi pour saisir les bonnes occasions. Suivez votre instinct! Si vous le sentez, c’est que ce sera bien. Conseil futé: ne choisissez que des lieux et des personnes (pour vous accompagner) qui vous inspirent! En août, ne fantasmez ou ne spéculez pas trop et méfiez-vous surtout du trop beau pour être vrai.

Côté cœur: Entre le 12 et le 21 juillet, ambiance romance. Vous pouvez virer fleur bleue. Affinités évidentes, cœurs complices en quête d’un p’tit coin de paradis. En août, et si vous avez un béguin, ce pourrait être mi-figue mi-raisin.

3e décan (du 11 au 20 mars)

Entre le 19 juillet et le 12 août, simplifiez-vous la vie! Compagnie chaleureuse, rencontres amicales du bon type, bien-être partagé avec votre petite tribu. Ce sera convivial et parfois sentimental. Expériences humaines à la hausse, vous serez les reines de l’amitié et de l’hospitalité (les grandes tablées en famille ou entre amis, ça n’a pas de prix). Les satisfactions personnelles seront bien présentes sous le soleil.

Côté cœur: Entre le 20 et le 29 juillet, les planètes en Cancer évoquent des trésors de tendresse, de gentillesse et de disponibilité. Confiance et confidences pour vous concocter une douce ambiance romance.