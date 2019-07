L'impact de la demie de Roland-Garros sur le match de Wimbledon

Psychologie – Il n’y a pas enchaînement plus paradoxal que celui qui mène de Roland-Garros à Wimbledon. Le changement des conditions de jeu brouille des repères que la confiance entretient. Roger Federer l’a avoué en 2017, «la terrible finale» de Roland 2008 (1-6 3-6 0-6) avait influencé les deux premiers sets de celle de Wimbledon. «J’avais trop affronté Rafa sur terre. […] J’ai joué les deux premiers sets sans la conviction que j’allais gagner.»

L’aveu est trop fort pour ne pas convoquer cette question: la demi-finale du dernier Roland-Garros peut-elle peser autant sur ce match? «Aucune chance, répondait «RF» mercredi. Avec ce vent fou, les conditions étaient trop spéciales.» Soit. Mais le tennis à très haut niveau est aussi une affaire de momentum. Or, avant cette défaite parisienne, le Bâlois restait sur un 5-0 inédit face à Nadal. «Roland va faire du bien à Rafa, estime Sébastien Grosjean, ex-No 4 mondial. Car entre l’Australie 2017 et les deux démonstrations aux US, sa confiance avait pris un coup. Mais il n’impactera pas Roger qui a pris tout ce qu’il était venu chercher sur terre.» Coup de pouce pour l’un, détail pour l’autre, Nadal valide la thèse. «Je préfère avoir gagné ce match. Mais la vérité du jour pèsera plus.»

En vieux sage, Max Mirnyi prend de la hauteur. «C’est assez fou que Roger se soit ouvert sur ce point. Notre sport est tellement psychologique. Quand deux joueurs au top se rencontrent, des instantanés, des microréglages peuvent se révéler décisifs. Je pense que le match de Paris peut avoir un impact.» Et pas forcément à l’avantage de son vainqueur.

