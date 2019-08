L'orage menace? Agissez vite et limitez les dégâts!

Les orages estivaux peuvent être violents et coûter cher. Des mesures simples peuvent toutefois être d’un grand secours. Marie Humair-Charrière, docteure en sciences de l’environnement et coordinatrice en prévention à l’ECA, les détaille.

Marie Humair-Charrière, combien coûtent les orages?

Entre 2010 et avril 2019, plus de 22’000 sinistres liés aux orages et tempêtes ont été rapportés à l’ECA. Ils ont coûté environ 170 millions de francs. Rien que cette année, deux gros orages en juin ont occasionné l’ouverture de 3000 dossiers de sinistre pour 15 millions de francs.

Quelle est la cause de ces dégâts?

La foudre, la grêle, le vent et les inondations par ruissellement (ndlr: quand le sol n’est pas capable d’absorber l’eau). Il est néanmoins possible de limiter les dégâts.

Comment?

D’abord en prenant en compte les risques dès la construction. Par exemple, en optant pour des matériaux résistants à la grêle. Une liste de ces derniers est disponible sur internet. Certains systèmes de stores automatiques peuvent être remontés si une alarme grêle est envoyée. Concernant le vent, on peut renforcer la fixation des tuiles et des cheminées. Pour éviter les inondations, on peut réfléchir à l’orientation de sa maison et à surelever les ouvertures, en particulier dans les endroits sensibles, comme les sauts-de-loup ou les entrées de garage. Enfin, pour la foudre, installer un paratonnerre.

Et si le bâtiment est déjà construit?

Pour la foudre, il faut par exemple débrancher tous les appareils électriques ou installer des parasurtenseurs qui «grillent» à leur place. Ces systèmes peuvent être installés sans grand investissement par des spécialistes. Pour l’eau, des sacs absorbants ou des barrières de rétention devant la porte peuvent aider. Il faut aussi penser à organiser son sous-sol en conséquence, en posant ses affaires sur des palettes ou des parpaings. Dans les jardins, il est indispensable d’attacher ses meubles et de faire attention à l’entretien. Ne pas oublier de tailler les arbres, nettoyer les gouttières et les grilles. A noter aussi qu'à l'heure actuelle, les différentes alertes météo nous permettent d'avoir quelques minutes d'avance et de se préparer.

Quelles sont les erreurs à ne pas commettre?

Fermer les stores n’est pas une si bonne idée, car les vitres résistent mieux à la grêle que ces derniers. Si votre garage est inondé, n'allez surtout pas essayer de sortir votre voiture. Ce n'est pas la peine de mettre sa vie en danger. Nous conseillons aussi d’installer l’application Alarme-Météo. Ainsi, lorsqu’on reçoit les avertissements pour les orages de degré 3, on peut agir pour anticiper les dégâts.

Marie Humair-Charrière, docteure en sciences de l’environnement et coordinatrice en prévention à l’ECA.