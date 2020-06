L’initiative dite de «limitation» représente l’enjeu majeur des votations fédérales du 27 septembre prochain. Les promoteurs de ce texte néfaste laissent croire que nos liens avec l’Union européenne (UE) sont source de divers maux pour notre pays: surpopulation, bétonnage, baisse des salaires, augmentation du chômage, etc. Il n’en est rien: la Suisse, qui gagne un franc sur deux à l’étranger, a largement profité de la libre circulation des personnes pour prospérer comme jamais dans son histoire. Alors que la crise consécutive à la pandémie nous impacte durement, voulons-nous l’aggraver en renonçant aux Bilatérales?

La campagne s’annonce âpre. Les effets économiques du coronavirus, la perspective d’une baisse du PIB et l’augmentation du chômage pourraient semer le doute chez les citoyens. Ils doivent pourtant prendre conscience que cette initiative constitue une énième tentative de torpiller nos relations fructueuses avec l’Europe. Si ce texte est approuvé, le Conseil fédéral aura douze mois pour négocier la fin de la libre circulation des personnes. En cas d’échec, il devra dénoncer l’accord dans les trente jours, et abattre ainsi tout l’édifice patiemment construit depuis plus de vingt ans.

«Des relations stables avec l’UE sont essentielles, car ces accords facilitent l’accès à notre principal marché d’exportation»

Des relations stables avec l’UE sont essentielles, car ces accords facilitent l’accès à notre principal marché d’exportation (52% du total). Notre pays les a approuvés à plusieurs reprises, avec le profit que l’on sait. Ils ont contribué au maintien d’une grande prospérité, d’un chômage bas, des salaires les plus élevés d’Europe et à la création de centaines de milliers d’emplois en Suisse depuis 2002. Et tout cela en préservant notre souveraineté.

En outre, des mesures d’accompagnement efficaces ont été mises en place pour maîtriser les risques, en particulier pour le marché du travail. Ces règles ont été plusieurs fois renforcées depuis leur introduction, notamment en alourdissant les amendes pour les contrevenants. Ces accords gardent toute leur pertinence, a fortiori au moment où l’économie repart.

Retour en arrière nuisible

Revenir à des contingents, comme le prônent les initiants, constituerait un retour en arrière nuisible. La Suisse a connu un tel système de 1963 à 2007, et c’est la période où la population étrangère a le plus augmenté. Réintroduire un contingentement créerait une bureaucratie inutile et un système injuste d’octroi de permis. Les PME, l’agriculture et l’hôtellerie en seraient les premières victimes, contribuant à les plonger encore un peu plus dans la crise.

Pour le reste, la pandémie l’a prouvé: lorsque les circonstances l’exigent, la Suisse et les autres pays peuvent très rapidement fermer leurs frontières. Cela s’effectue dans le cadre des Accords de Schengen. Dans le même temps, nous étions bien contents que les frontaliers du secteur sanitaire viennent soigner nos malades.

Ce n’est donc pas le moment d’ajouter une crise à une autre. Poursuivre la voie bilatérale reste le meilleur moyen pour notre économie de renouer avec la prospérité.