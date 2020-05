Basketball

La NBA et le syndicat des joueurs (NBPA) ont convenu de prolonger jusqu'en septembre la période au cours de laquelle la ligue peut mettre fin à la convention collective actuelle (CBA) pour amortir les conséquences économiques liées au coronavirus, rapporte ESPN lundi. Jusqu'à présent, la NBA avait deux mois, à compter de la date à laquelle elle a suspendu sa saison (le 11 mars), pour décider de mettre fin à la CBA en appliquant la clause de force majeure.

Selon ESPN, le report de cette échéance jusqu'en septembre permet à la NBA et au syndicat d'avoir une idée plus précise des pertes économiques subies en raison de la pandémie et de négocier un certain nombre de questions financières cruciales. Notamment les plafonds salariaux et les nouveaux montants de la luxury tax (impôt dû à la NBA pour les franchises dépassant le plafond salarial).