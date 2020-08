Télécommunications – La 2G tire la prise. Adieu mon vieux Nokia! Le réseau 2G de la plupart des opérateurs ne sera plus opérationnel d’ici à la fin de l’année. La fin d’une époque qui provoquera quelques couacs. Eric Budry





Le Nokia 3310 devra tirer sa révérence. DR.

Italo est furieux. Cet alerte retraité a reçu un courrier personnel de Swisscom lui annonçant qu’il devrait acquérir d’ici novembre 2020 un smartphone car son antique et increvable Nokia ne va bientôt plus fonctionner. La raison: l’opérateur va fermer d’ici à la fin de l’année son réseau 2G, la seule technologie que son téléphone accepte. «Pour moi, qui me contente de passer des appels ou d’en recevoir, c’était nettement suffisant, explique-t-il. Je refuse qu’on me force ainsi la main!» Car la 2G ne permet que de téléphoner et d’envoyer et recevoir des SMS. Avec elle, pas question d’installer la moindre application.