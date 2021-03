Les Suisses attendent avec fébrilité ce que décidera le Conseil fédéral ce vendredi. Ils souhaitent des assouplissements mais notent aussi que les contaminations se rapprochent de nouveau de la barre des 2000 par jour. Est-ce le début de la 3e vague tant annoncée? Nous avons posé cette question et bien d’autres à Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève. Interview.

Les chiffres de contaminations remontent. C’est le début confirmé de la 3e vague en Suisse?

Oui. Si on regarde ce qui se passe en Europe, et notamment à l’Est, on voit que cette 3e vague est déjà très entamée. Elle commence même à atteindre son pic en République tchèque. Elle continue de monter en Hongrie, en Bulgarie, Pologne, Serbie, Croatie et de façon très forte. Plus forte que la 2e vague. La 3e vague est bien amorcée en Italie, à Malte ou à Chypre.