Festival à Genève – La 47e Bâtie s’annonce plus diversifiée que jamais Claude Ratzé et son équipe ont révélé la substantifique moelle de l’édition 2023 ce mardi, dans le cadre à la fois champêtre et historique du Bois de la Bâtie. Un arc-en-ciel de promesses! Katia Berger

À la Comédie, la géniale chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker mariera un danseur différent aux six «Suites pour violoncelle» de Bach. ANNE VAN AERSCHOT

Vu de juin, le programme du festival La Bâtie a toujours un petit côté fouillis. Un peu à cause de son volume: sur dix-huit jours (du 31 août au 17 septembre), le rendez-vous entend quand même caser 70 événements dans 57 lieux différents, pour un total de 155 représentations. Un peu aussi à cause du charme de son pâtre depuis 2017, Claude Ratzé, qui compte sur sa sagacité de prospecteur davantage que sur ses ellipses d’orateur. Avant la fin de la manifestation, en général, la cohérence du menu aura eu le temps de vous sauter à la figure.

On se réjouit de découvrir l’organiste américaine Kali Malone lancer, dans l’espace de la cathédrale, ses drones de musique expérimentale. VICTORIA LOEBL

Plutôt qu’une présentation chronologique ou par discipline artistique, le choix d’énumérer les titres selon des axes thématiques a peut-être ajouté à l’impression de tohu-bohu. Il n’était en vérité qu’une expression de l’enthousiasme des trois responsables qui ont pris la parole: l’inénarrable Claude Ratzé, donc, la précieuse Simone Toendury, son bras droit, ainsi qu’un nouveau programmateur musique en place de Neil Galuba, l’efficace Fribourgeois Thomas Van Daele. Tous également au service d’une céleste affiche ponctuée de jaune – aux couleurs de l’Ukraine, donc – à nouveau signée des graphistes de TWKS.

Impossible, vous l’aurez compris, de couvrir ici in extenso les propositions tour à tour émergentes, féministes, libanaises, nationales, alternatives, itinérantes ou immanquables – pour respecter leur ordre d’apparition durant la conférence de presse. On se contentera d’une sélection restreinte d’une petite dizaine de titres, à la fois représentative et subjective.

Rayon théâtre, la Brésilienne Carolina Bianchi plongera le public du Théâtre de Carouge dans des récits de viols et de féminicides avec «La mariée et bonne nuit Cendrillon». Âmes sensibles s’abstenir. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

La quinzaine s’ouvrira à la Comédie sur un «shoot d’adrénaline». Après Milo Rau, Faustin Linyekula et Angélica Liddell, la Belge Miet Warlop reçoit pour mission de synthétiser son œuvre afin de l’inscrire dans la série «Histoire(s) du théâtre». Sa réponse sera ce «One Song» plein d’énergie et d’humour, «un requiem pour salle de sport». Plus autobiographique, le «Jérôme Bel» du Français Jérôme Bel remontera quant à lui le cours chronologique de sa production personnelle.

Parmi les créations genevoises, plusieurs motifs de réjouissance. Nourri à L’Abri, Baptiste Cazaux y dévoilera les derniers aboutissements de sa recherche sur le lâcher-prise dans «Gimme a Break!!!» Le collectif anonyme Anthropie, lui, dressera dans «Extinction Piscine» le portrait d’une jeune génération en plein stress prétraumatique d’avant la fin du monde. La danseuse et comédienne Marion Duval ira sur le chantier du Théâtre Forum Meyrin agiter en plein air son «Spectacle de merde». Et chez les musiciens du cru, le pianiste Léo Tardin connectera les touches de son clavier aux dessins de sa main qui se projetteront par-derrière.

Au Fort de l’Écluse, le trompettiste Erik Truffaz présentera son nouveau projet, «Rollin’ & Clap», un hommage aux musiques de films qui ont bercé son enfance dans les années 60 et 70. VINCENT GUIGNET

Sur la question de l’identité de genre, maintenant. La circassienne française Sandrine Juglair combinera en toute souplesse l’agrès viril du mât chinois à l’agrès féminin de la pole dance dans un «Dicklove» qui joue de travestissements et d’ambiguïtés. Le jeune artiste de Beyrouth Hashem Hashem racontera aux Amis la trajectoire de sa transition dans «Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre». Dans le domaine, on mentionnera encore l’accueil à la Gravière d’une icône montante de la communauté noire homosexuelle au New Jersey, Cakes da Killa, dont le hip-hop queer se situe aux antipodes des clichés machistes généralement associés au rap.

L’Américaine Trajal Harrell viendra avec deux pièces de danse, dont ce «Köln Concert» de 2021 à voir au Pavillon de l’ADC, qui chorégraphie le célèbre succès du pianiste Keith Jarrett. RETO SCHMID

Enfin, du bluesman suédois Daniel Norgren, du théâtre documentaire sud-africain ou de l’anticolonialisme chilien, de même que du spectacle local qui conjugue nomadisme et itinérance dans le Grand Genève, nul doute qu’ils nourriront les conversations au nouveau lieu central La Notte, à la maison communale de Plainpalais, entre deux éclats dont Rebeka Warrior ou Flamenco Queer auront le secret.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.