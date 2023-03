La technologie 5G est présentée comme une avancée majeure dans le monde numérique. Elle offre des vitesses de connexion ultrarapides, une capacité de traitement accrue et des temps de latence réduits.

Si des études sur ses effets nocifs sur la santé se contredisent et que le principe de précaution ne semble pas suffire comme argument pour donner du temps au temps, l’impact de cette technologie sur le climat et le gaspillage énergétique ne sont cependant pas contestés. Ainsi, selon une récente étude de «The Shift Project», en 2021, elle contribuait à hauteur 4% aux émissions globales de gaz à effet de serre. Cela correspondait à la flotte mondiale de camions ou, avec l’augmentation actuelle de 8% par an, à celle de toutes les voitures d’ici 2026. Les émissions seront donc multipliées par deux en neuf ans seulement et la tendance s’accélère.

«Nous détruisons la planète pour du «nice to have». Cela n’est pas compatible avec les plans climat que la Suisse veut réaliser.»

S’il est vrai que la 5G peut réduire la consommation énergétique par unité de données transmise, c’est la multiplication des données transférées, et donc le fameux effet de rebond, qui anéantit la soi-disant avancée technologique.

Alors que nous sommes déjà confrontés à une crise climatique désastreuse, l’adoption de cette technologie aggrave considérablement la situation et cela pour une application qui reste principalement non essentielle et de loisir. Nous détruisons la planète pour du nice to have. Cela n’est pas compatible avec les plans climat que la Suisse veut réaliser sur le plan fédéral, cantonal et communal.

Dans l’ère de l’obésité numérique que nous vivons, avec de plus en plus d’appareils connectés et des applications toujours plus gourmands en énergie, la 5G intensifie la course au toujours plus et toujours plus vite, au détriment de notre propre base de vie. Quelle onde nous a grillé le cerveau?

Nuage bien solide

Contrairement à ce que le terme «nuage» pourrait laisser penser, le monde numérique n’est pas une dématérialisation, bien au contraire. Le numérique est une re-matérialisation massive à travers des appareils, des câbles, des centres de données, etc. Selon l’étude citée ci-dessus, 90% de l’énergie dépensée pour les objets connectés sur toute leur durée de vie est utilisée lors de leur production. Cela signifie que même si nous utilisons ces appareils de manière économe, le mal est déjà fait et l’impact environnemental reste ravageur.

Dans ce contexte, il me semble essentiel de promouvoir la sobriété numérique. Nous devons réduire notre empreinte écologique et trouver des moyens de réduire notre consommation numérique. Nous devons également repenser notre utilisation des objets connectés et n’utiliser les technologies telles que la 5G que lorsque c’est vraiment nécessaire, par exemple pour faciliter des services indispensables aux citoyens, dans les domaines de la santé ou de la sécurité. Il convient de se poser la question si la 5G est réellement fondamentale pour notre bonheur et une priorité dans notre monde d’aujourd’hui.



Pascal Gemperli Afficher plus Conseiller communal (Les Vert·e·s), à Morges

