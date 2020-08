Une chose que la crise du Covid-19 nous a apprise, c’est qu’une infrastructure digitale de pointe est cruciale. La 5G en fera partie. Mais elle se heurte au scepticisme d’une majorité de la population (57%, sondage Tamedia du 22 mai 2019), alors qu’une minorité (37%) est plutôt en faveur. Alors, quels sont les enjeux de la 5G?

«Bien maîtrisée, la 5G sera un maillon indispensable»

Beaucoup d’analystes prévoient une accélération de la digitalisation dans un monde post-Covid-19, avec des opportunités immenses telles que smart cities, mobilités multimodales, agriculture de précision, télétravail, gestion des énergies renouvelables et bien d’autres encore qu’on ne peut encore prévoir. Bien maîtrisée, la 5G sera un maillon indispensable.

Elle nécessitera des mesures d’accompagnement pour en maîtriser les risques, qui se situent à deux niveaux:

– Les risques directement liés à cette technologie, principalement l’impact des rayonnements sur la santé. Le groupe de travail mandaté par le DETEC à ce sujet a rendu son rapport en novembre 2019, sans arriver à des recommandations concernant les puissances d’émission des émetteurs 5G, mais aussi sans remettre en question cette technologie. Et sans réponses précises sur les effets à long terme sur la santé des rayonnements dans ce qui sera la future bande de fréquences de la 5G ni sur l’intérêt d’avoir davantage d’antennes de moindre intensité.

– Les risques liés non directement à la 5G mais à une intensification de l’usage du numérique qu’elle permettra. C’est l’exposition aux rayonnements, pour une très grande partie d’origine domestique, que nous pouvons contrôler nous-mêmes par une amélioration de l’hygiène numérique: éloigner ou débrancher son téléphone dès que possible et réduire les sources de wi-fi dans son environnement.

C’est l’impact des addictions numériques sur la santé, maintenant mieux connu, que de bonnes pratiques doivent permettre de réduire: éviter les applications addictives, ne garder que les notifications strictement indispensables, car source de distraction continue et donc de stress, apprendre à chercher et à trier les informations, contrôler son temps d’utilisation.

Des débats à mener

C’est la multiplication des objets connectés qui doit impérativement être accompagnée d’un recadrage concernant leur sécurité et les risques d’intrusion. C’est le choix des fournisseurs de réseaux, à l’exemple du débat, fondé ou pas, concernant Huawei.

Ce sont aussi les risques de société, principalement liés à l’utilisation abusive ou malveillante des données que nous émettons et émettrons bien plus encore, tant par des algorithmes dont l’opacité doit nous inquiéter que par des intrusions dans notre sphère privée. Des débats à mener d’urgence!

De nombreux arguments parlent en faveur de la 5G mais, pour être diffusée largement, elle devra encore être acceptée par les citoyens et le politique. Et dans ce cas il faudra apprendre à la maîtriser, ainsi que la société numérique en émergence.