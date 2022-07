Euro en Angleterre – La «B» française assure le coup, la Belgique passe Sûres d’être en «pole-position», les réservistes françaises ont concédé in extremis le nul, dans la poule D de l’Euro 2022, contre l’Islande (1-1). L’Italie est passée à la trappe face aux Belges (0-1). Robin Carrel

Face à l’Islande lundi, Melvine Malard a inscrit le but le plus rapide de cet Euro 2022. AFP

Quarante-quatre secondes et l’affaire était dans le sac à Rotherham. Les Bleues, déjà qualifiées et certaines de dominer leur groupe D du championnat d’Europe anglais, ont logiquement fait tourner, face à l’Islande. Et les remplaçantes de Corinne Diacre ont presque parfaitement fait le travail.

Melvine Malard a ouvert le score après simplement moins d’une minute - le but le plus rapide de cette édition - et ç’a failli suffire au bonheur des Françaises, qui n’ont pas manqué de rendre hommage à leur star blessée Marie-Antoinette Katoto, forfait pour le reste du tournoi. Les Islandaises ont fini par arracher le nul sur un penalty improbable à la… 102e, accordé par la VAR.

Une première pour la Belgique

L’Islande au tapis, le suspense pour l’autre strapontin pour le tour suivant s’est reporté sur la rencontre entre la Belgique et l’Italie, au stade de l’académie de Manchester City. Dans un match fermé à double tour, les «Red Flames» ont eu le bonheur de marquer sur leur premier tir cadré de la rencontre.

Une réussite de Tine De Caigny, quatre minutes après le thé, a permis aux Belges très réalistes de fêter un immense pas en avant pour leur pays. Jamais, en effet, la Belgique n’avait réussi à passer la phase à élimination directe dans une grande compétition internationale. Ce n’était certes que leur 2e essai, après l’Euro 2017.

Des quarts de finale alléchants

Elles ont ainsi gagné le droit de défier la Suède, vendredi à Leigh. Les autres quarts de finale opposeront l’Angleterre à l’Espagne, dès mercredi à Brighton, l’Allemagne à l’Autriche, jeudi à Brentford, et finalement, cerise sur le gâteau, la France aux Pays-Bas, samedi à Rotherham.



