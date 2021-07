Lac de Neuchâtel – La baignade est interdite à Cudrefin Les fortes intempéries de ces derniers jours ont causé un afflux d’eau non épurée dans le lac. Les analyses ont révélé une trop forte présence de bactéries E. coli. Frédéric Ravussin

Les plages de Cudrefin sont interdites à la baignade depuis le 30 juin. CHRISTIAN BRUN – A

Les vacances auraient pu mieux commencer pour les estivants du camping de Cudrefin et les habitants de cette commune située à l’extrémité nord-est du lac de Neuchâtel. La Municipalité vient en effet de prendre la décision d’interdire la baignade «jusqu’à nouvel ordre».

Cette mesure concerne l’ensemble des rives communales. Soit la plage de Cudrefin, celle du camping et les petites criques qui s’égrènent le long de la berge. En cause: une trop forte présence de la bactérie Escherichia coli (E. coli). Présente dans les matières fécales, elle peut être dangereuse pour l’homme et causer, par exemple, des gastro-entérites, voire des infections urinaires chez les baigneurs, même s’ils sont en bonne santé.

«Les violentes intempéries de ces derniers jours sont à la base de cette décision.» L’administration communale de Cudrefin

Ce taux trop élevé d’E. coli a été détecté par les analyses d’eau effectuées régulièrement par l’Office cantonal de la consommation. Du côté de l’administration communale, on précise que les récentes et violentes intempéries qui ont frappé la région sont à la base de ce sérieux désagrément. Les fortes précipitations ont en effet saturé les conduites d’eau, provoquant un afflux d’eau non épurée vers le lac.

Suivi hebdomadaire

La situation fera l’objet d’un suivi hebdomadaire.

Du 17 au 24 juin, la plage des Pins d’Yvonand avait été fermée pour les mêmes raisons. Mais la météo n’y était cette fois-ci pour rien, puisqu’il semble que les causes étaient imputables aux matières fécales laissées par un rassemblement inhabituel de cygnes à cet endroit pendant plusieurs jours.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.