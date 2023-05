Logement et salle de bain – La baignoire a de l’avenir Prendre un bain consomme beaucoup d’eau. Pourtant, on installe encore des baignoires dans les nouvelles constructions. Pour quelles raisons? Patrizia Rodio

Même si on en pose moins dans les nouveaux logements, la baignoire est encore appréciée par de nombreuses personnes. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Les Services cantonaux de l’énergie et de l’environnement indiquent qu’un ménage suisse type (de deux ou trois personnes) utilise entre 140 et 160 litres d’eau par personne et par jour. Soit l’équivalent d’une centaine de bouteilles d’un litre et demi… si l’on ne compte ni les bains, ni l’arrosage de la pelouse ou le remplissage de la piscine.