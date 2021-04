Covid-19 et confinement strict – La baisse de la pollution a permis d’éviter 2300 décès en France

L’interruption des activités humaines au printemps 2020 a sauvé des vies, estime Santé publique France. Yannick Van Der Schueren

Dans les grandes agglomérations, le dioxyde d’azote a chuté de moitié et les particules ambiantes de 15% durant le premier confinement du printemps 2020. AFP

Le constat est clair. Le ralentissement massif des activités humaines lors du premier confinement au printemps 2020 a eu des conséquences positives sur la santé de nos voisins, révèle une étude de Santé publique France (SPF), publiée ce mercredi matin.

La baisse inédite de la pollution observée entre le 16 mars et le 11 mai dernier a permis d’éviter 2 300 décès liés aux particules ambiantes (qui regroupent notamment les particules fines) et 1200 décès liés au dioxyde d’azote, principalement dû au trafic routier.

Ce phénomène a été plus particulièrement observé dans les grandes agglomérations de l’hexagone. Dans ces zones, le dioxyde d’azote a chuté de moitié et les particules ambiantes de 15%, relèvent les spécialistes. En cause, l’arrêt du trafic aérien, la forte diminution de la circulation routière, les usines tournant au ralenti, mais aussi la diminution des épandages agricoles.