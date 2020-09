Marché des devises – «La baisse du dollar peut stimuler le shopping en ligne» Le billet vert plonge par rapport à l’euro. À tel point que les interventions de la Banque nationale suisse ont déjà dû changer de cible, selon Thomas Flury, expert en devises d’UBS. Philippe Rodrik

Thomas Flury, stratège pour le marché des devises chez UBS. DR

Le cours du dollar a plongé de 12% par rapport à celui de l’euro en cinq mois. Cette évolution ne manque pas d’accroître l’attention sur le marché des changes. L’agence d’information financière new-yorkaise Bloomberg affirme qu’elle confrontera Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), à «un nouveau défi». Sans laisser non plus les consommateurs suisses indifférents.