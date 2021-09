Débat au Conseil communal – La Balance romaine électrise toujours Lutry Les élus ont débloqué près de 5 millions pour enfin lancer la réhabilitation du bâtiment, pensée depuis huit ans. Non sans une nouvelle passe d’armes. Romaric Haddou

Le bâtiment construit vers 1825 est inoccupé depuis plus de dix ans (ici en décembre 2016). Chantal Dervey

Jusqu’au bout, ce sera délicat. Huit ans après le lancement du projet, la Municipalité de Lutry vient d’obtenir le crédit de construction nécessaire à la réhabilitation de la Balance de Savuit. Le Conseil communal a accepté, lundi soir, de débloquer les 4,85 millions de francs nécessaires à la restauration et à l’agrandissement de l’historique maison vigneronne inoccupée depuis plus de dix ans.

Le mécanisme de la balance romaine doit être remis en valeur et six «logements abordables» seront construits. Un projet contesté jusqu’au Tribunal fédéral par des riverains qui considéraient qu’il était mal pensé et ne s’intégrait pas bien dans le hameau. La justice a finalement donné raison à la Ville au printemps dernier.