Culture – La bande dessinée à l’honneur à Bellegarde Le Festival BD dans l’Ain ouvre ses portes cette fin de semaine. Au programme: dédicaces et expositions, avec Frank Margerin en «guest star». Fabrice Breithaupt

Frank Margerin, le scénariste et dessinateur français de «Lucien» et de «Manu», Grand Prix d’Angoulême 1992, sera présent au Festival BD dans l’Ain. Getty Images

Les amateurs et amatrices du neuvième art ont rendez-vous ces vendredis 26 et samedi 27 novembre à l’espace Jean Marinet de Valserhône (nouveau nom de Bellegarde-sur-Valsérine). La 26e édition du Festival BD dans l’Ain propose de rencontrer une trentaine d’auteurs européens et de découvrir leurs œuvres, mais aussi de faire dédicacer leurs albums. Parmi eux, Frank Margerin, le scénariste et dessinateur français de «Lucien» et de «Manu», Grand Prix d’Angoulême 1992. Une exposition lui sera d’ailleurs consacrée durant le festival.

L’affiche de cette année est signée Miss Prickly, la créatrice graphique de «Mortelle Adèle», «Animal Jack» et tant d’autres. D’autres expositions ainsi que des animations et des ateliers sont aussi au programme.



Le Festival BD dans l’Ain a été créé en 1996. Des auteurs de BD suisses célèbres y ont déjà participé, comme le genevois Zep et le vaudois Derib.

Le festival en pratique Afficher plus BD dans l’Ain.

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022.

Horaires: samedi de 10 h à 18 h 30, dimanche de 10 h à 18 h.

Centre Jean Marinet, place Jeanne d’Arc, Valserhône (Ain)

Prix: gratuit pour les moins de 12 ans, 3 euros pour les 12-18 ans et les étudiants (pass deux jours) et entre 4 et 6 euros pour les adultes (pass deux jours).

Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.