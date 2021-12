Musiques pour l’Avent – La bande-son de Noël convoque les chœurs De Monteverdi à Sinatra en passant par Bach, les meilleurs ensembles romands se serrent les coudes pour célébrer la Nativité. Matthieu Chenal

Identifiant: Noël; mot de passe: Bach. Avec une combinaison pareille, tout le monde pourra entrer dans les églises et les salles de concert, et tant mieux. Évidemment, ce n’est un secret pour personne, la musique de Jean-Sébastien Bach revient sur les pupitres des choristes à Noël puisque le cantor de Leipzig s’est imposé comme l’auteur principal de la bande-son des concerts de l’Avent. Avec l’adhésion indéfectible du public pour une musique jubilatoire et céleste. 2021 n’y échappe pas avec deux occasions d’entendre des extraits de l’«Oratorio de Noël» par des musiciens de grande classe, à Lausanne le 22 décembre avec le Chœur Pro Arte et à Vevey le 26 décembre avec l’Ensemble vocal de Lausanne (EVL).

L’«Oratorio de Noël» est une collection de six cantates relatant la naissance de Jésus. Comme ce cycle dépasse souvent l’envergure d’un seul concert, le Chœur Pro Arte entonne les parties 1, 2, 3 (de la naissance de Jésus jusqu’à l’adoration des bergers) et 6 (Épiphanie), accompagné par l’OCL sous la direction de Pascal Mayer. À Vevey, l’EVL de Pierre-Fabien Roubaty termine une tournée coproduite avec l’orchestre Musique des Lumières de Facundo Agudin. Aux cantates 3 et 4 de l’«Oratorio de Noël», ils ajoutent le «Magnificat» de Carl Philipp Emmanuel Bach.

Concerts aux bougies

Pour autant, Bach n’est pas seul et sait aussi céder sa place à d’autres compositeurs. À l’enseigne de l’Académie vocale de Suisse romande (AVSR), Dominique Tille a réuni huit autres chanteuses et chanteurs d’horizons variés (jazz, musique ancienne, comédie musicale) pour égrainer les plus belles pages de musiques de Noël, de Monteverdi à Frank Sinatra. Quatre rendez-vous du 21 au 24 décembre sont annoncés à l’église Saint-François de Lausanne, à déguster dans la douce lumière des bougies de Kalalumen.

