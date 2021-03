Placements durables – La Banque Alternative Suisse est portée par la vague verte Fondé il y a trente ans, cet établissement attire de plus en plus de clients. L’investissement responsable séduit, et les acteurs classiques n’ont pas encore assez verdi leurs portefeuilles. Ivan Radja

La Banque Alternative Suisse ne dispose que de quatre antennes (ci-dessus le siège social à Olten), dont Lausanne et Genève, mais offre la possibilité d’ouvrir un compte en ligne depuis 2018. Keystone

On raconte que, lors d’une marche en faveur du climat, une banderole vantant les mérites de la Banque alternative, relayée par les réseaux sociaux, aurait amené plusieurs clients à celle-ci. Vraie ou fausse, l’anecdote illustre bien l’engouement suscité par l’établissement depuis quelques années. «C’est très net, en l’espace de trois ans le nombre de personnes venues ouvrir un compte ou confier leur portefeuille a fortement évolué», observe Olivier Schott, représentant responsable pour la Suisse romande de la Banque Alternative Suisse (BAS). En chiffres, plus de 2838 nouveaux clients en 2019, et une augmentation de 3151 clients l’année passée, portant le total à 41’577.