Faune sauvage – La Banque mondiale vole au secours des rhinocéros noirs Des obligations vont être émises pour sauver cette espèce de l’extinction. En cas de réussite, d’autres «wildlife bonds» seront mis sur le marché, en faveur des lions, tigres, gorilles ou orangs-outans. Ivan Radja

Un rhinocéros noir femelle de 30 ans et son petit (14 mois) dans le désert du Kalahari en Afrique du Sud. Biosphoto / Sylvain Cordier via AFP

C’est un produit inédit que s’apprête à lancer d’ici cet été la Banque mondiale, via une de ses filiales, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD). Les wildlife bonds, ou obligations fauniques, notées AAA, ont cette particularité de ne rien rapporter aux investisseurs durant cinq ans. Autrement dit, pas de coupons annuels, mais, au terme de cette période, le remboursement du capital, ainsi que des intérêts… uniquement en cas de réussite de l’opération. Soit, pour cette première émission, l’augmentation de 4% par an de la population de rhinocéros noirs dans deux réserves situées en Afrique du Sud. Cette rémunération additionnelle sera versée par le Fonds pour l’environnement mondial, alimenté par 40 pays donateurs, créé lors du Sommet de la Terre de Rio, en 1992.