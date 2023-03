Disparition de Credit Suisse – La banque saute, le monde du sport craint le revers de fortune Les équipes nationales de football, le tournoi de golf de Crans-Montana, le concours hippique de Genève ou encore la Laver Cup en tennis… Credit Suisse soutenait fidèlement le sport suisse, qui compte désormais sur la générosité d’UBS. Jean Ammann

Avec la chute de Credit Suisse, de nombreux événements sportifs, comme le Concours hippique international de Genève, perdent un sponsor qui les soutenait depuis des décennies. KEYSTONE

Il était un voilier qui, dans les années quatre-vingt, s’appelait UBS Switzerland et, contre vents et marées boursières, faisait le tour du monde en équipage, mais c’est bien un paquebot nommé Credit Suisse qui vient de sombrer corps et biens. Pour beaucoup de sportifs et d’amoureux du sport, le logo du Credit Suisse se confondait avec le drapeau national: le rouge, le blanc et le bleu se mêlaient dans les stades, dans les paddocks, sur les courts, sur les greens.