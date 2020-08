Coronavirus – La barre des 18 millions de cas de Covid-19 franchie Le rythme de l’épidémie liée au coronavirus accélère. Il n’a fallu que quatre jours pour recenser un million de cas supplémentaires au niveau mondial.

La pandémie a fait plus de 685’000 morts dans le monde. KEYSTONE/AP

Le coronavirus a contaminé plus de 18 millions de personnes dans le monde, dont plus de la moitié sur le continent américain. Le rythme de la pandémie, qui a fait plus de 685’000 morts, accélère encore. Un million de nouveaux cas ont été détectés en moins de 4 jours.

Au moins 18’011’763 cas, dont 687’941 décès, ont été déclarés dimanche, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 4’657’693 cas, dont 154’793 morts, devant le Brésil (2’733’677 cas, dont 94’104 décès) et l’Inde (1’750’723 cas / 37’364 morts).

Le chiffre du nombre de contaminations ne reflète qu’une part du nombre réel de cas, de nombreux pays n’utilisant les tests que pour le traçage ou ne disposant pas de ressources suffisantes pour mener de larges campagnes de dépistage.

Le premier ministre du Kosovo testé positif Afficher plus Le premier ministre kosovar Avdullah Hoti a annoncé dimanche soir avoir été testé positif au nouveau coronavirus. Il a précisé qu’il allait se mettre en quarantaine pour les deux prochaines semaines, tout en continuant à assumer ses fonctions de son domicile. Comme le reste des Balkans, le Kosovo connaît une hausse importante des contaminations de Covid-19 depuis le mois de juin. Ce pays de 1,8 million d’habitants a officiellement recensé quelque 9000 contaminations, dont 249 décès.

( ATS/NXP )