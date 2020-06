Météo – La barre des 30 degrés allègrement franchie au Tessin Si le Tessin a enregistré lundi des températures dépassant les 30 degrés, le nord de la Suisse a été traversé par une légère perturbation amenant nuages ​​et pluie.

Le soleil déjà au zénith au Tessin qui enregistrait plus de 30 degrés lundi à la mi-journée. Keystone

A peine l'été a-t-il commencé que le Tessin enregistre déjà des températures qui dépassent les 30 degrés. À 13h00, selon MétéoSuisse, il faisait déjà 31,7° à Chiasso.

A Cadenazzo, les thermomètres ont enregistré 31,2°, et 30,8° à Stabio. Les températures devaient encore grimper pendant l'après-midi dans la plaine de Magadino et dans le sud du Tessin.

Dans le nord de la Suisse, ce n'était pas la même chanson: une légère perturbation a amené nuages ​​et pluie. A midi, les températures atteignaient à peine les 19,6° à Saint-Gall et 21,7° à Berne. En Suisse romande, le mercure frôlait les 24,5° à Lausanne à la mi-journée et les 25,2 à Sion.

Selon les prévisions, le soleil brillera de plus en plus fort ces prochains jours. La barre des 30 degrés sera aussi pulvérisée cette semaine en Suisse romande et alémanique.

( NXP, ATS )