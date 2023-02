Théâtre zurichois à Lausanne – «La barrière de röstis est difficile à traverser» Le Théâtre de Vidy accueille le Schauspielhaus le temps d’un week-end. Interview de Nicolas Stemann, codirecteur de l’institution zurichoise. Boris Senff

Nicolas Stemann, codirecteur du Schauspielhaus de Zurich, présente à Vidy «Sonne, los jetzt!» sur un texte récent d’Elfriede Jelinek. URS JAUDAS

Ironie de l’histoire, ce sont un Français et un Allemand qui travaillent à réconcilier les faux frères suisses, par-delà la légendaire barrière de röstis. Vincent Baudriller, directeur du Théâtre de Vidy, et Nicolas Stemann, metteur en scène et codirecteur du Schauspielhaus de Zurich, ont concocté un échange de programmation lors de cette fin de semaine.