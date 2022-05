La façade sud de l’église Saint-François en cours de restauration, en 1902, avant l’édification de l’annexe néogothique encore visible de nos jours. Sur cette façade méridionale bien bavarde, on relèvera les traces des anciens bâtiments du couvent, comme la salle capitulaire et le probable réfectoire. Leur présence explique cette fenêtre plus petite sur la paroi de l’église.



Musée historique Lausanne