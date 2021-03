Manifestation – La bataille s’amplifie entre les pro- et antimesures Covid Suite au rassemblement du week-end dernier regroupant des opposants aux restrictions fédérales, un contre-mouvement grimpe en ligne. Olivier Wurlod

Des manifestants avaient pacifiquement exprimé leur opposition aux différentes mesures d’endiguement de la pandémie à Liestal dans le canton de Bâle-Campagne, le 21 mars. KEYSTONE/Georgios Kefalas

«Combattre le virus plutôt que les mesures» ou encore «Soyons plus intelligents que le virus». Sur les réseaux sociaux, une fronde monte contre ceux qui ont manifesté leur ras-le-bol, le week-end dernier, contre les mesures imposées par Berne pour lutter contre la pandémie.

Sur Twitter, sous le hashtag #NoLiestal, ils étaient plus de 27’000 à tancer les manifestants de samedi dernier et à appeler au respect des gestes barrières. À l’origine de cette manifestation purement virtuelle, on trouverait l’artiste bernois Nils Althaus. «Chacun d’entre nous brandissant une pancarte face à la caméra avec #NoLiestal et/ou #NoCovid et un dicton (plus de vagues). 20’000 personnes. Bien sûr, avec des masques. Nous inondons les salles de presse. Qui organise ça?» tweetait-il le 21 mars.

Cette fronde virtuelle illustre la division croissante et réelle qui touche la population suisse. L’avantage du monde numérique est qu’elle ne peut être stoppée, contrairement aux manifestations physiques. À Altdorf, les autorités uranaises viennent de refuser la demande faite par les opposants aux mesures de protection contre le coronavirus de se regrouper le 10 avril prochain.