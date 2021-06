Festival – La Bâtie promet une pléthore de titres bigarrés Espérée post-Covid, la fastueuse 45e édition du rendez-vous culturel de la rentrée s’est dévoilée à la presse mercredi matin au bois qui lui a donné son nom en 1973. Katia Berger

Le percutant «Fuck Me» de la chorégraphe argentine Marina Otero ouvrira les festivités avec fracas au Loup. DIEGO ASTARITA

Un circonflexe très évasé. Comme un toit susceptible de couvrir une mastodontesque termitière. Une voûte céleste XXL, qui protégerait accessoirement son monde de toute agression pathogène. Sur le logo rénové du festival La Bâtie, l’Agence digitale créative de Genève – plus connue sous l’acronyme TWKS – chapeaute désormais le B majuscule initial d’un de ces accents en progressive voie de disparition. Si les proportions du signe diacritique sont usuelles, la démesure est allée se loger dans la licence orthographique. Mais l’identité visuelle de l’événement culturel de la rentrée affiche également pour cette 45e édition la photo d’un couple en train de s’embrasser à pleine bouche, symbole d’un contact physique à nouveau possible – qu’il serait dorénavant malvenu de nous interdire. Un couple, faut-il le préciser, aux caractéristiques de genre volontairement indéfinies.

La Bâtie 2021 en chiffres Afficher plus La 45e Bâtie se tiendra du 3 au 19 septembre prochain. Sur 17 jours, 62 propositions aux franges du théâtre (22 titres), de la danse (17), de la musique (20) et de la performance inclassable (3) occuperont 50 lieux de représentation situés dans le Grand Genève (à savoir 26 communes, dont 13 genevoises – avec 19 espaces réquisitionnés rien qu’en ville –, 3 vaudoises et une dizaine de françaises), y compris des espaces en plein air. Certains programmes comprenant plusieurs entrées, c’est en réalité 76 spectacles qui seront accessibles en tout, parmi lesquels 20 créations et 17 premières dans la région (soit un taux de 50% d’inédits locaux ou internationaux à Genève sur l’ensemble de la programmation). Enfin, vous saurez que 33 spectacles programmés sont portés par des artistes femmes, 28 par des hommes et une quinzaine par des collectifs. Quant à l’évaluation de l’empreinte carbone du raout, on suppose qu’elle est en cours de calcul! KBE

C’est devant la buvette Sadara, qui vient juste d’éclore au sommet d’un bois de la Bâtie lui-même remis à neuf, que Claude Ratzé et son équipe ont convoqué la presse mercredi matin pour la présentation du marathon de septembre. L’occasion de renouer avec le vert berceau d’une manifestation qui s’est passablement urbanisée au gré de son essor. Mais aussi d’offrir un cadre bucolique à l’exposé d’un programme qui ne le sera pas moins, puisqu’il emmènera par exemple son public voir danser le Français Franck Micheletti sur le col de la Faucille, entendre jouer le Panaviscope du Genevois Alex Duloz sur le pont du CEVA à Carouge, participer à un banquet iconoclaste le long de l’Aire avec Floriane Facchini ou suivre le parcours du théâtre itinérant «Par les villages» concocté en complicité avec le Poche de Mathieu Bertholet. Ce n’est pas pour rien que le directeur du raout a émaillé son discours de l’expression «battre la campagne», ou de sa variante maison «battre le terrain».

«Par les villages» en sillonnera onze, y compris des châteaux, avec à son bord l’Ensemble du Poche pour dire Ramuz et Rivaz. MEHDI BENKLER

Si les goulets s’étranglent tant cette année, on connaît le coupable. Aux créations naturelles s’ajoutent les reports de l’an passé et la récupération de spectacles annulés par les salles locales. Grâce à leur concertation avec les autres programmateurs, Claude Ratzé et ses conseillers artistiques Neil Galuba et Simone Toendury ont pu tramer un canevas qui rend justice aux artistes d’ici, mais également aux créateurs venus de loin, quitte à en sélectionner certains sur la base d’un simple streaming. Comme c’est le cas de la grande chorégraphe espagnole La Veronal, dont on découvrira l’exaltant «Sonoma» pour neuf danseuses à la Comédie, une fois étrenné à Avignon.

Les têtes d’affiche mais pas que

Un paragraphe ne sera pas de trop pour claironner ici la venue de trois têtes d’affiche internationales pour chaque discipline. En danse, c’est l’Américain William Forsythe qui présentera au Théâtre du Léman son dernier spectacle, «A Quiet Evening of Dance», où s’équilibrent breakdance et musique baroque. Rayon théâtre, on accueillera la très réputée compagnie britannique Forced Entertainment, qui, avec «Complete Works: Table Top Shakespeare», transpose les œuvres complètes de William sur une table de cuisine, avec des ustensiles en guise de Hamlet, Othello et autres Macbeth. Et côté musique, place au légendaire Canadien Chilly Gonzales, qui, par sa folie et son piano, galvanisera le Grand Théâtre.

William Forsythe est attendu au Théâtre du Léman pour une «Quiet Evening of Dance» pleine de tensions résolues. BILL COOPER

De paragraphes, il en faudrait beaucoup pour répertorier les projets dont on devine d’ores et déjà qu’ils feront jaser à la Réplique de Saint-Gervais, laquelle servira de restaurant au festival – tandis que la Maison communale de Plainpalais, plus festive, abritera son bar et son cabaret. On pense au provocant «Fuck Me» autofictif de la chorégraphe argentine Marina Otero, en ouverture du festival au Loup. Ou à l’incursion dansée au cœur du mal par la Capverdienne Marlène Monteiro Freitas, une habituée. Également à la chorégraphie au très large spectre générationnel composée par le Flamand Jan Martens. Et encore à la transposition théâtrale par les Français Marlène Saldana et Jonathan Drillet du sulfureux film de Paul Verhoeven «Show Girls».

À l’échelle locale, on se réjouit de voir comment les danseurs Pascal Gravat et Prisca Harsch ont légué leur «Amour de la fille et du garçon» des années 90 à leur propre fille Milo. Comment Natacha Koutchoumov adjoindra à sa mise en scène d’un «Summer Break» d’après «Le songe d’une nuit d’été» sa nouvelle adaptation de «Hamlet». Comment les Old Masters de la performance parviendront à résumer l’histoire mondiale avec grand orchestre, grotte et texte en surtitrage. Comment Jacques Demierre et Vincent Barras dirigeront leur symphonie de trente traducteurs simultanés. Ou, enfin, comment le guitariste genevois Louis Matute et l’ensemble vocal La Sestina conjugueront jazz et musique sacrée de la Renaissance… Pour tout le reste, à vos souris, programme et billetterie sont accessibles en ligne.

