«Athena», le film de Romain Gavras sorti le 23 septembre sur Netflix, raconte un pays en guerre contre lui-même, entre une police qui veut rétablir l’ordre et une jeunesse qui veut rétablir la justice. Il pose le problème de la légitime défense, mais à l’envers, par la révolte de jeunes qui s’en prévalent pour kidnapper un policier et menacer de le tuer si les noms des responsables d’une bavure, dont l’un d’eux a été victime, ne leur sont pas révélés.

Ce face-à-face illustre l’ambivalence de la notion de légitime défense qui, en voulant restreindre l’usage de la force aux cas de danger vital, ne fait que la rendre plus souvent nécessaire en renvoyant de chacun l’image qu’il est un danger vital. La légitime défense suscite l’attaque. Comment résoudre cette contradiction?

Racontons une autre histoire, celle d’un tramway sans freins qui risque de percuter cinq personnes. Témoin de la scène, vous disposez d’un levier permettant de dévier le tramway sur une voie où se trouve un seul ouvrier. Normalement, vous actionnez le levier.

«La simplicité des dilemmes a tendance à masquer les problèmes de fond.»

De la même façon, la légitime défense consiste moins à rendre justice en tuant celui qui voudrait tuer, qu’à commettre un mal (tuer) pour éviter un mal plus grand (être tué). Alors que la justice est discutable, la légitime défense est aussi flagrante que le choix du tramway: il faut sauver des vies. «C’est fini de nous prendre pour des victimes, affirme ainsi, bravache, le meneur de l’insurrection. À chaque fois qu’ils tapent, on tape, à chaque fois qu’ils tuent, on tue.» Le film construit ainsi la légitime défense en miroir, entre des policiers qui se sentent acculés et des jeunes qui se sentent persécutés. Chacun dans son droit.

Et pourtant. On a fait remarquer que le dilemme du tramway était l’arbre qui cachait la forêt des vrais problèmes: a-t-on fait trop d’économies sur l’entretien du tramway? Où sont les barrières ou la signalétique écartant les gens des voies? pourquoi l’ouvrier travaille-t-il sur un réseau en activité? Bref, quand on doit choisir qui meurt, c’est déjà trop tard. Mais la simplicité des dilemmes a tendance à masquer les problèmes de fond, tout comme la légitime défense, par le plaisir de blâmer une action indéfendable, éclipse l’enchaînement de choix qui l’ont rendu inévitable.

Des débats balayés

Plus encore, en faisant appel à l’urgence vitale, le recours à la légitime défense réduit la liberté du débat collectif à l’automatisme d’actions individuelles instinctives. Si chacun doit pouvoir défendre sa vie, ériger la légitime défense comme le problème central de l’ordre public, alors même que les morts litigieuses sont exceptionnelles, revient à cliver le débat dans des positions caricaturales, entre militarisation brutale d’une part et condamnation angélique de la puissance d’autre part. La légitime défense a balayé les débats de politiques économiques et sociales, de la lutte contre la délinquance, des doctrines de maintien de l’ordre.

Et c’est précisément à cette simplification qu’«Athena» procède en maintenant un parallèle entre les uns et les autres, les salves de mortiers d’artifice répondant aux tirs de flash-balls, la séquestration à la bavure, la hargne destructrice à la rationalité impitoyable. Alors que «Les Misérables» de Ladj Ly faisait dialoguer des policiers aux avis différents avec des jeunes, des gitans, des associations de quartier, des autorités religieuses, cette Athènes inversée remplace la délibération par un combat muet et sans espoir entre deux camps, chacun étant convaincu d’être «légitime».

Guillaume von der Weid Afficher plus Professeur de philosophie

