Dopée par la fin de l’ère des taux d’intérêt négatifs, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) a dégagé l’année dernière un bénéfice consolidé de 1,06 milliard de francs, en hausse de 12,3%, dépassant le seuil du milliard pour la première fois de son histoire.

La solide performance a été portée notamment par les opérations d’intérêts, principale source de revenus de la banque, qui ont progressé de plus de 10% à 1,42 milliard de francs, à la faveur du revirement historique des taux d’intérêt amorcé par la Banque nationale suisse (BNS) en juin. Ajustée des correctifs de valeur liés aux risques de défaillance, la croissance est de 12,4%, précise l’établissement cantonal vendredi dans un communiqué.

Le portefeuille hypothécaire s’est étoffé de 5,4% pour atteindre 96,8 milliards de francs au sortir de l’exercice. La clientèle a conclu nettement moins d’hypothèques fixes à long terme, misant davantage sur des hypothèques Saron à court terme, ce qui s’est traduit par une légère diminution des correctifs de valeur pour pertes prévisibles à 368 millions.

Les opérations de commission et services ont généré un produit de 926 millions de francs, quasiment stable sur un an. En dépit de «pertes importantes sur les marchés», les avoirs de la clientèle se sont étoffés de 12 milliards depuis fin juin pour s’établir à 400 milliards. Sur l’ensemble de l’exercice, l’évolution reste toutefois négative (-2,3%), malgré un apport de capitaux frais de 33,9 milliards (+31,2%).

Les recettes issues des activités de négoce ont bondi de 17,9% à 409 millions de francs, essentiellement grâce aux obligations et aux dérivés sur taux d’intérêt et sur crédit, dont les résultats se sont envolés de deux tiers par rapport à 2021.

Rentabilité améliorée

La hausse de 5,1% des charges d’exploitation à 1,59 milliard de francs, nettement inférieure à celle des produits, a permis d’améliorer le ratio coûts/revenus de 120 points de base à 57,5%.

Forte de ces résultats, la ZKB entend relever de 14,1% le dividende ordinaire attribué au canton de Zurich (320 millions, auxquels s’ajoutent 11 millions de rémunération du capital de dotation) et aux communes (160 millions). La garantie d’État sera quant à elle rémunérée à hauteur de 28 millions, après 27 millions l’année précédente.

«Ces excellents résultats montrent que notre modèle d’affaires diversifié, axé sur la continuité, porte ses fruits, même durant les années difficiles», s’est félicité le nouveau directeur général Urs Baumann, cité dans le communiqué.

Pour l’exercice en cours, la direction de la première banque cantonale du pays s’attend à voir se poursuivre l’affaiblissement de l’économie mondiale et l’inflation élevée. «Pour la Suisse, nous continuons toutefois à tabler sur une croissance positive en 2023, même si le rythme sera nettement plus lent», a déclaré celui qui a repris les rênes du groupe en septembre dernier. Le dirigeant prédit à l’établissement de «bons résultats», sans plus de précision.

