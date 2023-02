Son activité au cœur de l’économie vaudoise fait du Groupe BCV un observateur particulier. Son directeur général, Pascal Kiener, répond à trois questions sur les enjeux de cette année.

Les propriétaires qui vont renouveler leur emprunt hypothécaire vont parfois voir leurs charges doubler. Comment percevez-vous le marché immobilier?

On observe que les taux hypothécaires à cinq à dix ans se sont stabilisés après une hausse importante l’été dernier. Dans un horizon d’environ deux ans, je n’imagine pas que l’on atteigne des taux de 5%. Quand la BCV octroie une hypothèque, le taux pour s’assurer de la capacité du client à faire face à ses charges est de 5%. Ce taux est resté le même depuis de nombreuses années et il ne va pas changer. Avec la montée des taux hypothécaires, il est certain que les gens y regardent à deux fois avant de penser à acheter et cela se ressent un peu dans les prix de l’immobilier, qui continuent de croître, mais moins rapidement qu’avant. La demande reste forte et le marché de la pierre ne va pas s’effondrer.

Et l’inflation, la percevez-vous?

Pour la BCV, l’inflation actuelle a très peu d’impact sur nos activités. Selon les derniers chiffres de la BNS, soit 2,9%, on est très loin de l’inflation que connaissent nos voisins. Sur les dix-huit prochains mois, l’inflation va très probablement ralentir, à la suite de l’action des banques centrales.

Les coûts de l’énergie inquiètent. Quel est votre constat?

Nous avons fait une petite enquête auprès d’une centaine d’entreprises. Dans cet échantillon très restreint, nous n’avons pas trouvé de situation dramatique face à l’augmentation du prix de l’électricité. Il me semble donc que le prix de l’énergie ne mettra pas globalement notre économie en péril, ce qui n’exclut pas les cas particuliers: des PME en souffrent, à l’exemple de certains boulangers.