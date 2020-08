Résultats du 1er semestre – La BCV limite la casse et croit en la résistance des entreprises Si les revenus ont été moindres à cause du coronavirus, la baisse du bénéfice net a pu être contenue. Et la banque ne craint pas une avalanche de faillites d’entreprises. Jean-Marc Corset

Pascal Kiener, directeur général du groupe BCV, le jeudi 20 août 2020. Jean-Bernard Sieber / ARC

Six mois après avoir présenté un résultat 2019 record, le «meilleur de la banque depuis sa création en 1845», le directeur général du groupe BCV, Pascal Kiener, était particulièrement détendu et serein ce jeudi devant les médias à l’heure de présenter les résultats d’un 1er semestre 2020 de tous les dangers.

Certes la pandémie a entraîné une baisse des revenus (-5%), mais durant cette période de crise, «la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale», la banque a pu limiter la casse. Le bénéfice net ne recule «que» de 13% (à 158 millions) sur six mois par rapport au sommet de l’an dernier. Si quelques entreprises en difficulté ont nécessité une hausse des provisions, il ne craint pas une avalanche de faillites au second semestre même après la fin des aides étatiques. Au vu de l’assise financière de l’établissement, il n’hésite dès lors pas à déclarer: «Je n’ai aucune inquiétude sur le futur de la BCV.»

Le résultat opérationnel a reculé de 14%, soit de 30 millions, à 179 millions. Aux yeux de Pascal Kiener, une baisse de l’ordre de 10% à 15% sur l’année de ce chiffre-clé et du bénéfice de la banque constituerait un très bon résultat compte tenu des circonstances. «Le second semestre devrait s’inscrire dans la suite du premier, dit-il. La Suisse et le monde sont désormais mieux préparés face à cette maladie. Nous devrions continuer dans cette phase actuelle de reprise modérée.»

«Le second semestre devrait s’inscrire dans la suite du premier. La Suisse et le monde sont désormais mieux préparés face à cette maladie. Nous devrions continuer dans cette phase actuelle de reprise modérée.» Pascal Kiener, directeur général du groupe BCV

Cette baisse du résultat opérationnel tient essentiellement à des effets liés à la pandémie: tout d’abord une baisse des revenus due au ralentissement de l’activité commerciale de la banque avec ses clients. Deuxièmement, une hausse de 20 millions de francs des provisions pour les risques de crédit de certaines entreprises en difficulté. Le directeur général parle de «cas isolés» de PME qui étaient déjà en situation fragile avant le coronavirus. «C’est une infime minorité. On ne peut pas dire que notre portefeuille des entreprises se dégrade.»

Par ailleurs, la BCV a participé – comme l’un des cinq établissements phares – au plan de soutien de la Confédération aux entreprises. Elle a octroyé plus de 600 crédits Covid pour plus de 700 millions de francs. Pour le canton de Vaud, le total de ces crédits attribués (par les divers instituts bancaires) atteint entre 1,3 et 1,5 milliard de francs.

Des tricheurs? Il y en a eu. Mais, selon le CEO de la BCV, le phénomène est marginal (on parle de moins de 20 cas sur 6000 opérations de prêts Covid) et il était prévu, car «on voulait aller vite afin de fournir des liquidités à très court terme». Des mouvements suspects sur des comptes ont été identifiés. Mais globalement, l’opération a pleinement fonctionné selon lui.

Progression du volume des affaires hypothécaires

Sur le plan des revenus, en baisse de 5%, on note que le résultat des opérations d’intérêt – frappé par les taux d’intérêt négatifs – a reculé de 4%. Auquel s’ajoutent de nouvelles provisions pour risques de crédit. Ceci alors que le volume des affaires hypothécaires a tout de même progressé de 1,5% (27,4 milliards de francs). Par contre, les opérations de négoce ont profité de la volatilité des marchés financiers (+22%).

Quant au fonctionnement interne du groupe pendant le semi-confinement, Pascal Kiener se réjouit que la banque est restée entièrement fonctionnelle, sans incident particulier dans les opérations. Près de la moitié des agences ont été fermées temporairement et plus de 60% des collaborateurs ont travaillé depuis leur domicile. «On va certainement développer le télétravail hors crise, a indiqué le CEO du groupe. Mais cela demande un cadrage particulier car le télétravail est lié au secret bancaire. La protection des systèmes informatiques n’est pas la même à la maison qu’au sein de la banque. Heureusement, il n’y a pas eu de cybercriminalité, mais il faut une réflexion pour adapter l’outil de travail.»

