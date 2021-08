Économie vaudoise – La BCV voit ses résultats fleurir au premier semestre Le recul observé l’an dernier n’est plus qu’un souvenir pour la banque, dont le bénéfice s’accroît de 10%. Elle est optimiste pour les prochains mois. Alain Detraz

Pascal Kiener, CEO du groupe BCV et le CFO Thomas W. Paulsen présentaient jeudi les résultats semestriels de la banque. Odile Meylan

Le groupe BCV a présenté des résultats qu’il juge «très bons» pour la première moitié de cette année. Dopé par des revenus en hausse, le bénéfice net affiche une progression de 10%, à 173 millions de francs. Ainsi, l’année en cours confirme le rebond de l’économie observé l’automne dernier. La Banque Cantonale Vaudoise avait néanmoins bouclé 2020 en retrait en raison de la crise du Covid. À voir les résultats semestriels présentés ce jeudi, l’année en cours pourrait combler le vide.

«La bourse est euphorique et les métiers qui nous rapportent des commissions font plus que compenser les taux d’intérêt négatifs», commente le directeur général de la BCV, Pascal Kiener. Comme ailleurs dans le monde, les liquidités en circulation dopent les marchés boursiers et la banque en profite par l’augmentation des transactions vaudoises, avec une hausse de 11% des revenus (173 millions). Ceux-ci tirent d’ailleurs la charrette puisque l’augmentation des revenus globaux s’arrête à 3%, par rapport à la même période de 2020, pour un total de 493 millions.