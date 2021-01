Édition – La BD a cartonné durant la crise Les ventes de bandes dessinées ont progressé de 9% en 2020, malgré la pandémie. Une aubaine pour les libraires. Ivan Radja

La BD représente désormais 18% de parts de marché. KEYSTONE

Alors que le marché de l’édition a reculé de près de 5% en raison de la pandémie, la bande dessinée a plus que jamais joué son rôle de locomotive et aidé bien des libraires à survivre aux confinements et au recul du nombre de nouveautés (imprimeries fermées).

Le nombre d’exemplaires vendus dans la francophonie a grimpé de 9%, à 53,1 millions (contre 40 millions d’albums en 2016), et le chiffre d’affaires a progressé de 6%, à 591 millions d’euros (636 millions de francs) en 2020, selon des chiffres de l’institut GfK. En France, où un ouvrage vendu sur cinq est une BD, ce segment a atteint 18% de parts de marché.

En Suisse aussi

Le constat est similaire en Suisse romande. «Les semaines précédant Noël, sept ouvrages sur dix figurant dans les meilleures ventes étaient des BD», constate Pascal Vandenberghe, président et directeur général de Payot SA. Les petites librairies indépendantes, généralistes, ne sont pas en reste. À La Méridienne, à La Chaux-de-Fonds, Chantal Nicolet Schori a pu compter sur «Lucky Luke, dont «Un cow-boy dans le coton» s’est beaucoup vendu».

«Les gens avaient davantage de temps de lecture.» Chantal Nicolet Schori, librairie La Méridienne

Il figure du reste dans le top 3 des meilleures ventes de l’année, aux côtés du dernier tome des aventures de Blake & Mortimer, «Le cri du Moloch», et du 5e tome de l’autobiographie de Riad Sattouf, «L’Arabe du futur». «Nous avons d’ailleurs beaucoup vendu les quatre premiers tomes, preuve que les gens qui découvraient cet auteur avaient davantage de temps de lecture», observe-t-elle. Autres succès, derrière ces poids lourds, les régionaux de l’étape: le roman graphique «Anaïs Nin: Sur la mer des mensonges», de la Genevoise Léonie Bischoff, et «Le siècle d’Emma», de Fanny Vaucher et Éric Burnand, aux Éditions Antipodes à Lausanne, boosté par le prix du festival BD de Delémont.

Puissance des mangas

La formidable vitalité de la BD ne serait évidemment pas ce qu’elle est dans la force de frappe des mangas, avec des têtes d’affiche comme les séries «One Piece» ou «Naruto», lus à 62% par un public de 15 à 29 ans, selon GfK. Les ventes de mangas ont progressé de 18%, et représentent désormais 42% de toutes les ventes de BD en 2020.