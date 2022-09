Les Marécottes (VS) – La BD va se mélanger à la gastronomie du terroir Le nouveau festival Slurp grimpe la montagne pour conjuguer les deux genres. David Moginier

L’affiche du nouveau festival, où le «Déjeuner sur l’herbe» a inspiré Ambroise Héritier. Ambroise Héritier

Certains y verront peut-être une déclinaison de l’ancien BDFIL puisque l’ex-directeur technique du festival lausannois, Gazus Gagnebin, est à l’origine de ces Rencontres Slurp qui veulent allier bonne chère et bonne BD sur les hauteurs valaisannes des Marécottes. Le prétexte? Töpffer a consacré une de ses nouvelles à la vallée du Trient et Hergé y a passé six semaines mémorablement gourmandes après avoir terminé «Vol 714 pour Sydney».