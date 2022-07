Rassemblement de passionnés – La belle mécanique ancienne face au défi du renouveau Bière résonnera aux vrombissements de vénérables deux-roues, ce samedi, pour le grand retour du Moto Rétro. Attirer de nouveaux aficionados n’est pas chose aisée. Lucas Philippoz

«Monter sur une moto ancienne, c’est mettre le cerveau en mode plaisir», sourit Yves Schwarzentrub (à g.). Ni Luc et Anthony Schwarzentrub, ni Jean-Marc Bally, tous organisateurs du Moto Rétro, ne le contrediront. Florian Cella/VQH

Après deux ans de silence en raison de la pandémie, la place d’Armes de Bière rugira à nouveau au son des bécanes anciennes, ce samedi lors de la 36e édition du Moto Rétro. Quelque 130 amoureux de vieille mécanique à deux roues (1986 pour les véhicules les plus jeunes) sont attendus pour parader sur une boucle d’environ un kilomètre.

Abo Exposition à Chiblins L’étonnant succès industriel de l’entreprise genevoise Motosacoche Abo Passion de la moto Les «motoqueiros» se régalent des routes suisses De quoi réjouir les organisateurs de la manifestation. Car les participants à ce genre d’événement prennent de l’âge au même rythme que les machines qu’ils affectionnent tant, confie Yves Schwarzentrub, membre du comité du Vétéran Car Club Suisse Romand et coorganisateur du rassemblement birolan depuis 2007. «On a un peu moins d’inscrits que les années précédentes, en particulier dans les catégories d’avant 1961, témoigne le citoyen de Borex. Souvent, les gens s’intéressent aux motos de leur jeunesse; les plus jeunes ont tendance à privilégier les motos des années 80 ou 90, par exemple.»

Manœuvres limitées

Comme d’autres rendez-vous du même type, le Moto Rétro tente d’attirer de nouveaux venus et maintenir sa popularité, sans pour autant renier ce qu’il considère comme ses valeurs. «On est là avant tout pour parader et faire rouler nos machines dans une ambiance bienveillante et décontractée, souligne Yves Schwarzentrub. Ce n’est pas une course de vitesse, car la taille du parcours ne le permettrait pas et nous voulons garantir la sécurité de tous.»

Raison pour laquelle élargir les catégories acceptées pour rajeunir le parc potentiel semble contreproductif aux yeux des organisateurs. Délocaliser l’événement n’est pas à l’ordre du jour non plus. «Il n’y a pas beaucoup d’endroits adéquats. Et cela fait trente ans que nous sommes à Bière, ce serait difficile d’imaginer le Moto Rétro ailleurs.»

La mode du vintage

Yves Schwarzentrub se dit confiant quant à l’avenir de la manifestation. Pour ce fan de motos des années 20 et 30, le charme de l’ancien continuera d’opérer, tant chez les motards qu’auprès du grand public. Et d’autant plus que «le vintage est devenu très à la mode» dernièrement: «C’est une tendance générale, mais on voit aussi que la plupart des constructeurs surfent sur la vague, en développant des modèles qui reprennent les codes visuels des anciens! Ça peut servir de point d’entrée pour de nouveaux passionnés.» Lesquels rejoindront peut-être les quelque 670 aficionados de voitures et de motos que compte le Vétéran Car Club Suisse Romand.

Lors de la dernière édition, en 2019, le Moto Rétro avait attiré un millier de spectateurs environ. Les organisateurs de l’événement en espèrent tout autant cette année – d’autant que la météo sera vraisemblablement de leur côté.

