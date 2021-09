Festival «réflexif» lausannois – La Belle Nuit veut fédérer les adeptes des cultures nocturnes Des débats, tables rondes et conférences sont au menu de la 2e édition du festival qui ambitionne de réunir les acteurs et actrices du monde de la nuit lausannoise.

Alliant culture, détente et réflexion, le Festival La Belle Nuit a comme objectif de promouvoir la richesse et la diversité des cultures nocturnes à Lausanne (photo symbolique). Keystone/VALENTIN FLAURAUD

Lancé en 2019, le Festival La Belle Nuit à Lausanne revient pour une deuxième édition du 22 au 26 septembre. Durant quatre jours, la manifestation propose des débats, des tables rondes, des ateliers et des conférences sur le thème de la nuit, de sa culture, de son évolution, de son économie, de sa sociologie et de la prévention.

Créé autour de la charte La Belle Nuit, le festival a pour but de réunir les acteurs et actrices du monde de la nuit lausannoise autour d’un «événement réflexif, festif et fédérateur», pour aborder avec eux leurs rôles dans le paysage culturel, économique, touristique et sociétal de la ville, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Cette charte de qualité a été établie par l’association GastroLausanne en collaboration avec la ville de Lausanne et la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA). Son objectif est «d’améliorer la qualité de la vie nocturne lausannoise et à favoriser notamment les mesures de prévention et de réduction des risques dans les établissements publics de la ville».

Les multiples rencontres sont suivies d’une programmation et animation culturelle: concerts, stand-up, théâtre, one man show, improvisation, avec cette année par exemple DJ Zebra, Baron.e, le Jokers Comedy Club, le Collectif Princesse Leopold, le Pool Impro du Poly, les balades nocturnes de Pierre Corajoud. Le tout est gratuit.

En parallèle, la Cinémathèque Suisse propose un cycle «La Belle Nuit» qui explore le monde de la nuit à travers le 7e art. La soirée d’ouverture du festival aura lieu le mercredi 22 septembre au Casino de Montbenon, avec la projection du film de de Martin Scorsese, «After Hours».

