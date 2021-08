Golf – La belle remontée du Genevois de Sousa à Crans Après un premier tour délicat, le Genevois a rendu une carte de 66, vendredi. Il pourrait faire partie des 72 qualifiés pour le week-end sur le Haut-Plateau. Jérôme Reynard

Raphaël de Sousa s’est brillamment relancé à l’Omega European Masters . keystone-sda.ch

Raphaël de Sousa s’est complètement relancé, à l’Omega European Masters. Après un premier tour délicat (+3), qui laissait craindre un nouveau cut manqué pour lui à Crans-Montana, le Genevois a brillamment réagi vendredi en rendant une carte de 66 (-4). Il pourrait même faire partie des 72 qualifiés pour le week-end sur le Haut-Plateau. Cela, pour la première fois de sa carrière, après douze tentatives ratées.

Le joueur de 38 ans a vécu un début de journée de rêve, marqué par six birdies (-1) - au 4, au 9, au 12, au 14, au 15 et au 16 - et dix pars sur ses seize premiers trous. Si d'aventure il devait manquer le cut, il faudra alors sans doute revenir sur son double bogey (+2) du 17, entamé par un coup de départ égaré. «Peut-être que mes trois birdies d’affilée, le troisième sur une approche rentrée au 16, m’ont excité et m’ont légèrement sorti de ma ligne de conduite, tentait-il de comprendre après son parcours. Toujours est-il que j’ai quitté le green du 17 en me disant que ce double bogey compensait mon improbable birdie du 16.»

Derrière, Raphaël de Sousa a pu conclure son deuxième tour sur un par au 18, en rentrant un solide dernier putt d’un mètre environ. «C’est ce qui a fait la différence avec la journée de jeudi, durant laquelle j’avais raté pas mal d’occasions sur les greens, analysait le Genevois. Là, j’ai mis quasi tous les putts qu’il fallait mettre. Malgré l’accident du 17, ça a été le meilleur tour que j’ai joué dans ma carrière à l’European Masters, que ce soit au niveau du score, du jeu ou de l’attitude. Je suis resté dans ma bulle, concentré, du début à la fin. Je savais que j’avais les moyens de remonter au classement. Désormais, on va patienter pour voir si ça suffit.»

