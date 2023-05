LIVRES | 19% de rabais pour les abonnés – La Bête de Tremontagne Mystère dans le Jura

Le Jura, pays de mystères par excellence, est souvent surnommé la petite Écosse, car il abrite de nombreux lacs dont beaucoup ont été habités dès la période préhistorique. Cependant, il n’y a pas de châteaux hantés, la plupart ayant été démantelés sur ordre de Louis XIV. Derrière chaque buisson se cache encore l’ombre de Lacuzon, dont l’esprit a ressurgi dans le combat pour la liberté des nombreux maquis de la région.

C’est là que le 23 décembre 1952, Anne partit de Prénovel à ski, à travers la combe de Trémontagne pour rejoindre, à Chaux-du-Dombief, son fiancé Jean-Claude afin de passer ensemble les fêtes de Noël. Personne ne la revit jamais. L’organisation de plusieurs battues dans cette zone permit en revanche de se rendre compte que d’autres disparitions mystérieuses avaient eu lieu au même endroit. Bientôt circula la rumeur de la présence dans la forêt d’une bête mangeuse d’hommes, proche de la bête du Gévaudan.

Motivations de l’auteur

L’auteur, ayant passé une grande partie de son enfance à Saint Maurice-en-Montagne, où pendant la guerre il fréquenta l’école communale et où il passa la plus grande partie de ses vacances scolaires, a voulu faire revivre cette époque aujourd’hui lointaine, ainsi qu’un certain nombre de légendes tombées dans l’oubli.

L’auteur

Roger Sattonnet est né à Dole le 23 juin 1937. Issu de vieilles familles franc-comtoises, il est passionné d’histoire, de préhistoire et de spéléologie. Après une vie passée aux quatre coins de France, il est revenu prendre sa retraite dans sa région d’origine. À 80 ans, il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas laisser s’éteindre le souvenir d’un certain nombre d’événements.

